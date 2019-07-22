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РИА Новости

В Коми ввели дополнительные авиарейсы из-за прерванного движения поездов

Вчера, 19:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Дополнительные авиарейсы организованы в Республике Коми после схода грузовых вагонов, из-за которого было нарушено железнодорожное пассажирское сообщение, сообщает пресс-служба главы республики.
Ночью 22 июля на станции Керки из-за размыва пути из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход вагонов в грузовом поезде. В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Ранее сообщалось, что РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги. Следственные органы проводят проверку по факту схода вагонов. После инцидента в Сосногорском районе ввели режим ЧС.
"Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил организовать дополнительные авиарейсы в связи с аварией в Сосногорском районе. Соответствующее поручение дано и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Александру Ремиге совместно с региональным авиаперевозчиком - АО "Комиавиатранс", - говорится в сообщении.
В частности, дополнительный авиарейс назначен на вторник, 23 июля, с вылетом из Сыктывкара в 10.00 и прибытием в Усинск в 11.00. Из Усинска самолет отправится в тот же день в 12.00, прибудет в Сыктывкар в 13.00. Также 23 июля из Сыктывкара самолет вылетает в Воркуту в 14.00, прибывает в 15.30. Из Воркуты в тот же день вылет назначен на 16.30, прибытие в Сыктывкар - в 18.00.
Последствия схода с рельс вагонов с углем в Сосногорском районе на станции Керки. 22 июля 2019
Вчера, 09:54
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Ранее сообщалось, что между станциями Северной железной дороги в Коми, где из-за схода грузовых вагонов прервано движение поездов, было организовано автобусное сообщение. Было задействовано 28 автобусов вместимостью 45 мест каждый. Автобусами уже воспользовалось более тысячи человек.
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КомиавиатрансРЖДКомиПроисшествия
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