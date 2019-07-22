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РИА Новости

Эксперт рассказал о первоочередной задаче Зеленского после выборов в Раду

Вчера, 19:38
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Предварительные итоги выборов в Верховную раду Украины показывают, что народ ожидает борьбы с коррупцией и реформ, а президент страны Владимир Зеленский должен, прежде всего, как можно скорее определиться с кандидатурой премьера, считает директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия Зеленского "Слуга народа" набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,98%).
Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
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"Результаты соответствуют последним опросам. После президентских выборов это еще одно свидетельство того, что народ Украины хочет иметь правительство, которое займется коррупцией и реформами", - сказал Хербст в понедельник РИА Новости.
По его мнению, такой расклад говорит о сильной позиции Зеленского.
"Поскольку значительная часть голосов отошла к партиям, которые не прошли в Раду, потому что не преодолели пятипроцентный минимум, то, в конечном счете, "Слуга народа" может получить большинство в Раде. Так что он сможет сформировать правительство на свой выбор", - пояснил Хербст.
По его словам, партия Зеленского может сформировать коалицию с выступающей за реформы партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, которая пока находится на пятом месте с чуть более чем 6%.
"Результаты выборов дают Зеленскому полномочия выдвинуть премьера -технократа, который сконцентрируется на реформах, а не на своей политической карьере… Сложно предсказать, что Зеленский сделает в первую очередь. Он креативный человек, способный на неожиданные шаги. Но самая главная задача для него – быстро выбрать сильного, настроенного на реформы премьер-министра", - добавил эксперт.
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Говоря о результатах партии " Оппозиционная платформа - За жизнь", Хербст отметил, что второе место дает ей возможность поставить своего представителя на место первого заместителя спикера Рады, но в целом это не очень сильное выступление на выборах.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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