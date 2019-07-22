Эксперт рассказал о первоочередной задаче Зеленского после выборов в Раду

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Предварительные итоги выборов в Верховную раду Украины показывают, что народ ожидает борьбы с коррупцией и реформ, а президент страны Владимир Зеленский должен, прежде всего, как можно скорее определиться с кандидатурой премьера, считает директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия Зеленского "Слуга народа" набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,98%).

"Результаты соответствуют последним опросам. После президентских выборов это еще одно свидетельство того, что народ Украины хочет иметь правительство, которое займется коррупцией и реформами", - сказал Хербст в понедельник РИА Новости.

По его мнению, такой расклад говорит о сильной позиции Зеленского.

"Поскольку значительная часть голосов отошла к партиям, которые не прошли в Раду, потому что не преодолели пятипроцентный минимум, то, в конечном счете, "Слуга народа" может получить большинство в Раде. Так что он сможет сформировать правительство на свой выбор", - пояснил Хербст.

По его словам, партия Зеленского может сформировать коалицию с выступающей за реформы партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, которая пока находится на пятом месте с чуть более чем 6%.

"Результаты выборов дают Зеленскому полномочия выдвинуть премьера -технократа, который сконцентрируется на реформах, а не на своей политической карьере… Сложно предсказать, что Зеленский сделает в первую очередь. Он креативный человек, способный на неожиданные шаги. Но самая главная задача для него – быстро выбрать сильного, настроенного на реформы премьер-министра", - добавил эксперт.

Говоря о результатах партии " Оппозиционная платформа - За жизнь", Хербст отметил, что второе место дает ей возможность поставить своего представителя на место первого заместителя спикера Рады, но в целом это не очень сильное выступление на выборах.