Детский омбудсмен изучит видео с курящей женщиной и пьющим пиво малышом

СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае изучит видео, на котором курящая женщина в Сочи поит малыша пивом, сообщила РИА Новости заместитель омбудсмена Ольга Гончарова.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после размещения в социальных сетях видео, на котором курящая женщина в Сочи дает пить пиво из бутылки маленькому ребенку.

"В аппарат уполномоченного по правам ребенка по данному факту обращений не было. Мы этот видеосюжет видели. Сейчас мы уточняем сведения о том, где это произошло, кто участники этого события. Мы изучим ситуацию, а потом в пределах компетенции будем комментировать", - пояснила Гончарова.

В комментариях к видео пользователи широко обсуждали возможности лишения женщины родительских прав за такое обращение с малышом. Однако, как пояснили РИА Новости в управлении по вопросам семьи и детства администрации Сочи, сначала материалы проверки полиции будут рассматривать в комиссии по делам несовершеннолетних, а потом возможна профилактическая работа.