Детский омбудсмен изучит видео с курящей женщиной и пьющим пиво малышом

СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае изучит видео, на котором курящая женщина в Сочи поит малыша пивом, сообщила РИА Новости заместитель омбудсмена Ольга Гончарова.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после размещения в социальных сетях видео, на котором курящая женщина в Сочи дает пить пиво из бутылки маленькому ребенку.
"В аппарат уполномоченного по правам ребенка по данному факту обращений не было. Мы этот видеосюжет видели. Сейчас мы уточняем сведения о том, где это произошло, кто участники этого события. Мы изучим ситуацию, а потом в пределах компетенции будем комментировать", - пояснила Гончарова.
В комментариях к видео пользователи широко обсуждали возможности лишения женщины родительских прав за такое обращение с малышом. Однако, как пояснили РИА Новости в управлении по вопросам семьи и детства администрации Сочи, сначала материалы проверки полиции будут рассматривать в комиссии по делам несовершеннолетних, а потом возможна профилактическая работа.
"Для того чтобы лишить родителей родительских прав, необходимо провести индивидуальную профилактическую работу. Этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Но сейчас они никаких мер не будут принимать, пока будет проходить проверка. Если там будет выявлено, что это мама занималась спаиванием несовершеннолетнего, ее могут привлечь к административной ответственности. Если полиция составит административный материал, он придет в комиссию по делам несовершеннолетних, где он будет рассмотрен, и будут приняты меры административного воздействия в виде либо предупреждения, либо штрафа, в зависимости от той санкции, которая прописана в кодексе об административных правонарушениях", - отметил в беседе с РИА Новости начальник отдела управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Иван Кирдянов.