МИД выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.
Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.
Вчера, 11:41О нем сохранится добрая память. Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоСкончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. О его заслугах рассказал в эфире радио Sputnik директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.
"Амано внёс существенный вклад в содействие развитию атомной энергетики, укреплению режима нераспространения ядерного оружия, совершенствованию систем ядерной и физической безопасности. На своём посту Юкия Амано способствовал поддержанию хорошего уровня взаимодействия между Россией и МАГАТЭ", - говорится в сообщении МИД РФ.
Министерство иностранных дел Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Амано, добавили в ведомстве.
Вчера, 11:26Биография Юкии Амано