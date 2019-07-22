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РИА Новости

МИД выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

Вчера, 19:26
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.
Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Вчера, 11:41
О нем сохранится добрая память. Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоСкончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. О его заслугах рассказал в эфире радио Sputnik директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.
"Амано внёс существенный вклад в содействие развитию атомной энергетики, укреплению режима нераспространения ядерного оружия, совершенствованию систем ядерной и физической безопасности. На своём посту Юкия Амано способствовал поддержанию хорошего уровня взаимодействия между Россией и МАГАТЭ", - говорится в сообщении МИД РФ.
Министерство иностранных дел Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Амано, добавили в ведомстве.
Юкия Амано
Вчера, 11:26
Биография Юкии Амано
200201
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Юкия АманоМИД РФ
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