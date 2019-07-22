МИД выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.

"Амано внёс существенный вклад в содействие развитию атомной энергетики, укреплению режима нераспространения ядерного оружия, совершенствованию систем ядерной и физической безопасности. На своём посту Юкия Амано способствовал поддержанию хорошего уровня взаимодействия между Россией и МАГАТЭ", - говорится в сообщении МИД РФ.