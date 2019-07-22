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РИА Новости

В ДНР усомнились в смене политики Киева по Донбассу после выборов в Раду

Вчера, 19:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко считает, что принципиальных изменений в политике Киева по отношению к ДНР и ЛНР после парламентских выборов ждать не стоит.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,98%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко (8,33%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,08%.
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
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Украинский политик назвал "самый существенный прокол" на выборах в РадуАмериканские наблюдатели сообщили о локальных нарушениях на выборах в украинский парламент. Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
"В сложившейся на Украине ситуации радоваться (победе) команде Зеленского преждевременно. Теперь, имея в своих руках все рычаги влияния в законодательной и исполнительной ветвях власти, президент Украины и его партия не смогут избежать ответственности за ухудшение экономической ситуации в собственной стране и за продолжение вооруженного конфликта в Донбассе", - сказал РИА Новости Онопко.
Партия "Слуга народа", согласно предварительным данным, имеет все шансы сформировать однопартийное большинство в парламенте. Поэтому, по мнению Онопко, у Зеленского не будет возможности перекладывать ответственность за невыполнение минских соглашений на некие политические силы, как это делал его предшественник Порошенко.
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"Ему (Зеленскому) придется занять определенную позицию – либо он выполняет Минский комплекс мер, либо он берет ответственность за его саботаж. Но поскольку Зеленский явно выполняет команды своих кураторов из-за океана, которым выгодно продолжение военных действий в Донбассе, то он будет делать то же самое, что и его предшественник. Так что на принципиальные изменения в политике Киева по отношению к ДНР и ЛНР можно не рассчитывать", - добавил Онопко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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