В ДНР усомнились в смене политики Киева по Донбассу после выборов в Раду

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко считает, что принципиальных изменений в политике Киева по отношению к ДНР и ЛНР после парламентских выборов ждать не стоит.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 80,05% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского набирает 42,83%, сохраняя значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,98%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко (8,33%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,08%.

"В сложившейся на Украине ситуации радоваться (победе) команде Зеленского преждевременно. Теперь, имея в своих руках все рычаги влияния в законодательной и исполнительной ветвях власти, президент Украины и его партия не смогут избежать ответственности за ухудшение экономической ситуации в собственной стране и за продолжение вооруженного конфликта в Донбассе", - сказал РИА Новости Онопко.

Партия "Слуга народа", согласно предварительным данным, имеет все шансы сформировать однопартийное большинство в парламенте. Поэтому, по мнению Онопко, у Зеленского не будет возможности перекладывать ответственность за невыполнение минских соглашений на некие политические силы, как это делал его предшественник Порошенко.

"Ему (Зеленскому) придется занять определенную позицию – либо он выполняет Минский комплекс мер, либо он берет ответственность за его саботаж. Но поскольку Зеленский явно выполняет команды своих кураторов из-за океана, которым выгодно продолжение военных действий в Донбассе, то он будет делать то же самое, что и его предшественник. Так что на принципиальные изменения в политике Киева по отношению к ДНР и ЛНР можно не рассчитывать", - добавил Онопко.