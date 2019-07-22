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РИА Новости

Ученые не нашли расизма в действиях американских полицейских

Вчера, 22:00
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© AP Photo / John MinchilloПротест в Нью Йорке, США
Протест в Нью Йорке, США
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Американские социологи составили первую независимую базу смертей, связанных с действиями полицейских, и не нашли в ней никаких намеков на то, что правоохранители чаще стреляют в чернокожих граждан США или представителей меньшинств, чем в "привилегированное" белое население. Их выводы были опубликованы в журнале PNAS.

"Если мы хотим уменьшить число представителей меньшинств, которых убивает полиция, то тогда необходимо начать изучать то, почему уровень преступности различается для разных рас. Необходимо понять, как на это влияют различия в уровне занятости, достатка и образования", — заявил Дэвид Джонсон (David Johnson) из университета Мэриленда (США).

Последние четыре года в Соединенных Штатах, помимо скандальных президентских выборов, прошли под флагом борьбы с полицейским произволом и насилием, направленным в сторону афроамериканцев. Ярким примером этого стало движение Black Lives Matter, возникшее в 2013 году после убийства чернокожего подростка в Майами, и ставшее массовым в 2014 году после убийства двух чернокожих мужчин в городе Фергюсон и связанных с этим протестов.
Сторонники BLM считают, что полицейские непропорционально часто убивают невинных афроамериканцев, руководствуясь стереотипами о том, что все афроамериканцы являются "преступниками и наркодилерами". Они часто говорят о том, что чернокожие жертвы полицейских бывают безоружными, тогда как для белых жителей США справедливо обратное.
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Полицейские и их сторонники, организовавшие движения All Lives Matter и Blue Lives Matter, постоянно заявляют, что подобной связи не существует. Они считают, что перекос в сторону афроамериканцев в таких делах связан со статистикой, а не с расизмом любой формы. По их мнению, эти различия порождены тем, что белокожие жители США непропорционально часто пытаются покончить с собой, в том числе нападая на полицейских.
Разрешить этот спор, как отмечают Джонсон и его коллеги, было очень сложно, так как правительство США не ведет сбора полной статистики по числу убийств и прочих происшествий, связанных с неправомерными или случайными действиями полицейских. По этой причине ученым пришлось заполнить этот пробел самостоятельно, "вручную" обзвонив тысячи полицейских участков и связавшись с жертвами подобных трагических случаев.
В общей сложности, ученым удалось получить сведения по всем обстоятельствам гибели примерно девяти сотен людей, погибших от руки правоохранителей. Среди них были представители всех расовых и этнических групп, а также полов и социальных прослоек.
Их анализ показали, что многие ключевые пункты сторонников Black Lives Matter не соответствуют действительности. В частности, ученые обнаружили, что частота совершения подобных фатальных ошибок не зависела от расы самого полицейского. И белые, и чернокожие, и латиноамериканские правоохранители одинаково часто стреляли в гражданское население.
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Вероятность этого, в свою очередь, зависела от совсем другого фактора, который не имел отношения к расизму – от криминальной обстановки в том районе, где работали правоохранители. Как правило, полицейские чаще стреляли в представителей тех групп населения, которые совершали максимальное число преступлений на их участках, причем вероятность этого была выше, если они сами были из этой части штата или округа.
Все это говорит о том, что полицейские совершали эти ошибки не потому, что ими руководили явные или подспудные расовые предубеждения, а их представления о том, кто чаще совершает преступления на их участках и от кого следует ждать угрозы.
Более того, когда Джонсон и его команда убрали все побочные факторы из данных, оказалось, что американцы европейского происхождения чаще всего становились жертвами немотивированного насилия со стороны правоохранителей.
При этом, что интересно, ученые не нашли никаких намеков на то, что общее происхождение заставляло полицейских реже ошибаться – чернокожие "копы" столь же часто убивали афроамериканцев, как и их белокожие коллеги, и наоборот. По этой причине, повышение числа представителей меньшинств среди американских правоохранителей вряд ли снизит частоту убийств, как об этом часто говорят сторонники BLM.

"Мы подчеркиваем, что наши выводы не оправдывают действия отдельных одиозных полицейских, они касаются только национального уровня. Мы не говорим, что проявления расизма в принципе отсутствуют в жизни США. С другой стороны, данные противоречат идее, что белокожие офицеры чаще стреляют в представителей меньшинств", — заключил Джонсон.

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расизмсоциологияБеспорядки в ФергюсонеОткрытия - РИА НаукаСШАВ мире
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