В Краснодаре ликвидировали основные подтопления после ливня

СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Городские службы ликвидировали основные подтопления после одного из самых сильных дождей 2019 года в Краснодаре, сообщает администрация краевой столицы.

По данным властей, дождь в краевом центре начался утром в воскресенье и завершился около 3.00 в понедельник. За это время выпала месячная норма осадков — 56 миллиметров. Заявки на откачку воды в связи с подтоплениями в течение этого времени поступили из разных микрорайонов города. Прерывалось движение трамваев и автомобильное движение на подтопленных трассах. По информации регионального управления МЧС, подтопленными оказались почти 90 дворов, участков дорог и домов.

"Коммунальные службы отчитались о ликвидации в течение суток основных последствий одного из самых сильных дождей в 2019 года. В течение дня откачали воду на самом пострадавшем от обильных осадков участке улицы Московской. Магистральные улицы города — в проезжем состоянии, общественный транспорт ходит в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что совместными усилиями специалисты коммунальных служб ликвидируют оставшиеся небольшие подтопления после затяжного ливня.

"Специалисты и техника работают в круглосуточном режиме…. Поступило 90 заявок на откачку воду. Из них уже отработано 54 наиболее серьезных, откачано почти пять тысяч кубических метров воды. По остальным заявкам откачка продолжается — ликвидируем подтопления во дворах многоквартирных домов, на проездах. Участки, наиболее значимые для движения транспорта, привели в порядок", - цитируются в сообщении слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.