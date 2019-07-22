В Вологодской области цифровое телевидение доступно для 98% жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Более 98% жителей Вологодской области имеют возможность смотреть цифровое телевидение, полностью регион перейдет на цифровое вещание с 14 октября 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Вологодская область вошла в четвертую, заключительную группу регионов, в которых с 14 октября 2019 года будет отключено аналоговое вещание.

"В настоящее время цифровым сигналом охвачено более 98% жителей области. Уже сейчас они могут смотреть 20 телеканалов и слушать 3 радиостанции", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, регион одним из первых в стране построил 36 современных станций для приема и передачи цифрового сигнала, запустил программы первого, а затем и второго мультиплекса. Он отметил, что в регионе было сделано все, чтобы переход на цифровое вещание был планомерным и эффективным.

Отмечается, что в регионе будут компенсировать стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового ТВ. Воспользоваться этим правом смогут малоимущие граждане, инвалиды по слуху, а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Обратиться за компенсацией можно будет в Центр социальных выплат по месту жительства после 1 октября 2019 года.