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РИА Новости

В Вологодской области цифровое телевидение доступно для 98% жителей

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Более 98% жителей Вологодской области имеют возможность смотреть цифровое телевидение, полностью регион перейдет на цифровое вещание с 14 октября 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Вологодская область вошла в четвертую, заключительную группу регионов, в которых с 14 октября 2019 года будет отключено аналоговое вещание.
"В настоящее время цифровым сигналом охвачено более 98% жителей области. Уже сейчас они могут смотреть 20 телеканалов и слушать 3 радиостанции", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, регион одним из первых в стране построил 36 современных станций для приема и передачи цифрового сигнала, запустил программы первого, а затем и второго мультиплекса. Он отметил, что в регионе было сделано все, чтобы переход на цифровое вещание был планомерным и эффективным.
Отмечается, что в регионе будут компенсировать стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового ТВ. Воспользоваться этим правом смогут малоимущие граждане, инвалиды по слуху, а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Обратиться за компенсацией можно будет в Центр социальных выплат по месту жительства после 1 октября 2019 года.
Как перейти на цифровое ТВ
13 февраля, 12:40
Переход на цифровое телевидениеВ 2019 году Россия перейдет на цифровое телевидение. Что нужно сделать, чтобы не остаться без привычных каналов, — в инфографике Ria.ru
Во всех муниципальных районах и городских округах были созданы штабы волонтеров по оказанию помощи населению при переходе на цифровое вещание – почти 500 человек помогают настраивать оборудование. Кроме того, в регионе работает горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевещание.
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Переход на цифровое телевидениеВологодская областьОбщество
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