Глава жандармерии Турции впервые прибыл с визитом в Россию

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главнокомандующий войсками жандармерии Турции Ариф Четин прибыл в РФ с первым официальным визитом по приглашению директора Росгвардии Виктора Золотова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В ходе визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также обмена опытом в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом", - рассказали в Росгвардии.

Глава жандармерии пробудет в России до 25 июля.