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РИА Новости

Глава жандармерии Турции впервые прибыл с визитом в Россию

Вчера, 19:02
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главнокомандующий войсками жандармерии Турции Ариф Четин прибыл в РФ с первым официальным визитом по приглашению директора Росгвардии Виктора Золотова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В ходе визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также обмена опытом в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом", - рассказали в Росгвардии.
Глава жандармерии пробудет в России до 25 июля.
Как подчеркнули в ведомстве, это ответный визит Арифа Четина - в мае он принимал в Турции делегацию Росгвардии во главе с Золотовым.
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