Погода в Краснодаре, где выпала месячная норма осадков, стабилизировалась

СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Погода в Краснодаре, где в воскресенье выпала месячная норма осадков и были подтоплены почти 90 объектов, стабилизировалась, ликвидация последствий ливней продолжается, сообщает ГУ МЧС России региона.

По данным властей, дождь в краевом центре начался утром в воскресенье и завершился около 3.00 в понедельник. За это время выпала месячная норма осадков — 56 миллиметров. Заявки на откачку воды в связи с подтоплениями в течение этого времени поступили из разных микрорайонов города. Прерывалось движение трамваев и автомобильное движение на подтопленных трассах. По информации регионального управления МЧС, подтопленными оказались почти 90 дворов, участков дорог и домов.

"По состоянию на 17.00 22 июля продолжается работа по откачке воды с 11 придворовых территорий и 8 участков проезжей части. Всего в ликвидации последствий осадков задействовано 34 человека личного состава, 17 единиц техники. На данный момент осадки прекратились. Погода стабилизировалась", - говорится в сообщении.