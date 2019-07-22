Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года.

Сообщается, что проект федерального закона №119575-7 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" внесён в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.

Законопроектом предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.

"В правительстве РФ рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий", - говорится в документе.

Кроме того, правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности ИП и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

"Правительство поддерживает законопроект с учётом замечаний", - дополняется в документе.

Законопроект прокомментировал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Нужно учитывать, что электронные сигареты также содержат никотин, также вызывают зависимость, и в настоящее время научные данные не позволяют говорить, что эти изделия могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака", - рассказал журналистам Салагай.