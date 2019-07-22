Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T19:14Z
https://ria.ru/20190722/1556778709.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148158/61/1481586185_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c5a0c9d6b838d3eceea926f6fcf987e3.jpg
РИА Новости

Кабмин одобрил распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Вчера, 18:59
8259
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Электронная сигарета. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года.
Девушка курит электронную сигарету
31 мая, 08:00
Ученые рассказали, как на самом деле действуют электронные сигареты
Сообщается, что проект федерального закона №119575-7 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" внесён в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.
Законопроектом предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
"В правительстве РФ рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий", - говорится в документе.
Электронная сигарета
18 июля, 11:33
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Кроме того, правительство обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности ИП и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.
"Правительство поддерживает законопроект с учётом замечаний", - дополняется в документе.
Законопроект прокомментировал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"Нужно учитывать, что электронные сигареты также содержат никотин, также вызывают зависимость, и в настоящее время научные данные не позволяют говорить, что эти изделия могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака", - рассказал журналистам Салагай.
"С электронными сигаретами связаны не только оптимизм некоторых апологетов этих изделий, но и серьезные опасения со стороны научного сообщества, потому что они вовлекают в никотиновую зависимость новых людей. И конечно, кроме того, что в них содержится никотин, в них содержится целый ряд продуктов, которые тоже являются достаточно опасными для здоровья", - добавил он.
Девушка с электронной сигаретой
7 июня, 15:14
Ученые назвали еще одно опасное качество электронных сигарет
79610254
Обсудить 28
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Лучше бы приравняли к наркотикам!
22 июля, 20:08
avtorizaru
22120021
опять "бурная деятельность" кабмина,сначала агрессивная реклама и разрешение на продажу "электроники" хоть младенцам,когда в школах дымили все ,даже первоклашки,а потом "вдруг" оказалось,что это вредно и разворот на 180 градусов,давайте может для приличия накажем тех кто это разрешил ? но нет,я думаю это одни и те же люди,главное деньги капают,а что там они делают,какие законы принимают,не важно !
22 июля, 22:17
Коля Иванов
22201010
Рекомендуем
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
РИА
Новости
Занятие
Пензенский губернатор запретил требовать с родителей деньги на нужды школ
Президент РФ Владимир Путин
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Лента
новостей
В Москве двое безработных на Porsche избили мужчину и запихнули в багажник
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре
Регионы России. Карелия
Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Немецкие СМИ испугались сближения России и Украины после выборов в Раду
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Рига в Латвии
Русский политик поздравил латвийцев с праздником и получил уголовное дело
Зенитный ракетный комплекс С-400
"Это был сигнал": турецкие СМИ рассказали о значимости С-400 для Анкары
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке
В России ужесточат правила провоза багажа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
Лента новостейМолния