Россия и Индия обсудят новую площадку строительства АЭС на ВЭФ-2019

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл - РИА Новости. Россия и Индия намерены обсудить на полях предстоящего в сентябре Восточного экономического форума вопрос о второй площадке строительства АЭС на индийской территории по российскому проекту, сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы неоднократно поднимали вопрос о второй площадке (строительства АЭС), по всей видимости, этот вопрос затянулся в том числе и в связи с выборами Индии, которые завершились в мае месяце. Надеемся, что во Владивостоке мы уделим этому вопросу, очень важному и для нас, и для индийской стороны, особое внимание. Речь идет о строительстве (в Индии) еще шести современных энергоблоков", - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем МПК с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Он напомнил, что уже активно идет строительство АЭС "Куданкулам" на юге Индии. "Уже начались серийные поставки для третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Куданкулам". Для пятого и шестого размещены заказы с длительным циклом изготовления", - отметил Борисов.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.