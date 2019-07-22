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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Индия обсудят новую площадку строительства АЭС на ВЭФ-2019

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии в Дамаске. 14 декабря 2018
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии РФ и Сирии в Дамаске. 14 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл - РИА Новости. Россия и Индия намерены обсудить на полях предстоящего в сентябре Восточного экономического форума вопрос о второй площадке строительства АЭС на индийской территории по российскому проекту, сообщил журналистам в Нью-Дели сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Мы неоднократно поднимали вопрос о второй площадке (строительства АЭС), по всей видимости, этот вопрос затянулся в том числе и в связи с выборами Индии, которые завершились в мае месяце. Надеемся, что во Владивостоке мы уделим этому вопросу, очень важному и для нас, и для индийской стороны, особое внимание. Речь идет о строительстве (в Индии) еще шести современных энергоблоков", - сказал Борисов по итогам встречи с сопредседателем МПК с индийской стороны, главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.
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Он напомнил, что уже активно идет строительство АЭС "Куданкулам" на юге Индии. "Уже начались серийные поставки для третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Куданкулам". Для пятого и шестого размещены заказы с длительным циклом изготовления", - отметил Борисов.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции.
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В октябре 2018 года в Нью-Дели госкорпорация "Росатом" и Комиссия по атомной энергии Индии подписали документ о сотрудничестве по новым проектам в сфере атомной энергетики. Согласно документу, стороны намерены развивать проект сооружения на новой площадке в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР современного поколения "3+". Площадка для новых блоков АЭС не называлась, но ранее сообщалось, что она может быть расположена в индийском штате Андхра-Прадеш.
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