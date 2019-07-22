Россия, Китай и ЕС создадут план научно-исследовательской станции на Луне

ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Космические агентства России, Китая и ЕС достигли первоначальных договоренностей относительно совместного планирования создания международной научно-исследовательской станции на Луне, заявил в понедельник заместитель главы Государственного космического управления Китая У Яньхуа.

По его словам, стороны обсудят основные научные цели и задачи станции, вопросы, связанные с организацией миссий и созданием основных систем станции.

"Участники будут совместно планировать и проектировать станцию, координировать усилия по реализации плана и в конечном счете обмениваться результатами научных исследований", - заявил У Яньхуа, слова которого приводит агентство Синьхуа

При этом заместитель директора Центра китайской программы по изучению Луны Пэй Чжаоюй сообщил, что план по строительству станции, над которым будет трудиться международная команда ученых, будет готов в течение двух-трех лет. Он также добавил, что стороны создадут специальный межправительственный координационный комитет по вопросу строительства лунной станции.

Ранее глава " Роскосмоса " Дмитрий Рогозин заявлял, что предложил Китаю совместно заниматься созданием лунной базы и сформировать совместную орбитальную группировку спутников зондирования Земли.

При этом исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев рассказал, что Россия собирается начать строительство посещаемой космонавтами лунной базы после 2030 года.