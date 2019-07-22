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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская область успешно перешла на цифровое вещание

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолонтер помогает в настройке цифровой приставки дома у ветерана Великой Отечественной войны Афросиньи Белозеровой в городе Сочи
Волонтер помогает в настройке цифровой приставки дома у ветерана Великой Отечественной войны Афросиньи Белозеровой в городе Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 22 июл – РИА Новости. Работа по переходу Воронежской области на цифровое эфирное телерадиовещание успешно завершена, сообщило в понедельник облправительство.
Воронежская область перешла на цифровое вещание 3 июня. О переходе региона на "цифру" шла речь на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 22 июля. Его по поручению губернатора Александра Гусева провел заместитель губернатора - первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов.
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"За время работы региональной "горячей линии" было принято более 11 000 звонков. С 3 июня и далее в период пиковой нагрузки на вопросы граждан круглосуточно в две смены отвечали 15 специалистов. В настоящее время работают два сотрудника с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу. Количество поступающих звонков значительно сократилось", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, компенсации затрат по приобретению оборудования для перехода на цифровое ТВ получили 1242 человека на общую сумму в размере 1,039 миллиона рублей. Всего из резервного фонда районам области для этих целей было выделено 17,7 миллиона рублей.
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"Малое количество воспользовавшихся материальной компенсацией граждан частично связано с началом летнего периода, когда многие находятся на приусадебных участках, лечении и отдыхе", - пояснило облправительство.
В связи с этим районам рекомендовано изменить дату окончания подачи заявлений на предоставление материальной помощи с 1 августа на 1 октября 2019 года.
"Совместное с РТРС тестирование подачи сигнала осуществляется в регионе постоянно, все проблемы решаются в оперативном порядке", - отмечают областные власти.
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Воронежская областьПереход на цифровое телевидениеВоронежская областьОбщество
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