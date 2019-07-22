Воронежская область успешно перешла на цифровое вещание

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ВОРОНЕЖ, 22 июл – РИА Новости. Работа по переходу Воронежской области на цифровое эфирное телерадиовещание успешно завершена, сообщило в понедельник облправительство.

Воронежская область перешла на цифровое вещание 3 июня. О переходе региона на "цифру" шла речь на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 22 июля. Его по поручению губернатора Александра Гусева провел заместитель губернатора - первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов.

"За время работы региональной "горячей линии" было принято более 11 000 звонков. С 3 июня и далее в период пиковой нагрузки на вопросы граждан круглосуточно в две смены отвечали 15 специалистов. В настоящее время работают два сотрудника с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу. Количество поступающих звонков значительно сократилось", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, компенсации затрат по приобретению оборудования для перехода на цифровое ТВ получили 1242 человека на общую сумму в размере 1,039 миллиона рублей. Всего из резервного фонда районам области для этих целей было выделено 17,7 миллиона рублей.

"Малое количество воспользовавшихся материальной компенсацией граждан частично связано с началом летнего периода, когда многие находятся на приусадебных участках, лечении и отдыхе", - пояснило облправительство.

В связи с этим районам рекомендовано изменить дату окончания подачи заявлений на предоставление материальной помощи с 1 августа на 1 октября 2019 года.