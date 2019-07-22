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РИА Новости

В МИД рассказали, когда сделают выводы о "чистоте" выборов на Украине

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ оценило выборы в Верховную раду как спокойные и прошедшие "без серьезных эксцессов", но Москва сделает окончательные выводы о "чистоте" кампании по окончательным отчетам наблюдательных миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ)", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
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В то же время в МИД выразили сожаление, что, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители РФ.
"Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 миллионов украинских граждан, находящихся в нашей стране", - добавили в МИД.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 75,04% протоколов, партия Зеленского набирает 42,76%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,01%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,36%), далее идет "Батькивщина" (8,06%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,12%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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