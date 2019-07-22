В МИД рассказали, когда сделают выводы о "чистоте" выборов на Украине

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ оценило выборы в Верховную раду как спокойные и прошедшие "без серьезных эксцессов", но Москва сделает окончательные выводы о "чистоте" кампании по окончательным отчетам наблюдательных миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ)", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В то же время в МИД выразили сожаление, что, как и на президентских выборах, к наблюдению не были допущены представители РФ.

"Подчеркнем также, что запрет Киевом открытия избирательных участков в украинских загранпредставительствах на территории России лишил возможности проголосовать порядка 3 миллионов украинских граждан, находящихся в нашей стране", - добавили в МИД.