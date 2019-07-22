Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с детским омбудсменом в Краснодарском крае и следит за ситуацией с 10-летним мальчиком, которого отец, предположительно, посадил на цепь, сообщили в пресс-службе Кузнецовой.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка находится на связи с детским омбудсменом в Краснодарском крае относительно ситуации с 10-летним мальчиком, которого отец в наказание якобы посадил на цепь. Официальные запросы с просьбой проверить информацию и принять необходимые процессуальные меры направлены в Белореченский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, а также в адрес заместителя главы муниципального образования по социальным вопросам", - сказали в пресс-службе Кузнецовой.

По информации аппарата уполномоченного, родители мальчика официально находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства ребенка с отцом. Семья на учете как неблагополучная не состоит.