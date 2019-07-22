На Кубани возбудили дело против мужчины, посадившего сына на цепь в сарае

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Краснодарского края, который подозревается в том, что посадил на цепь своего 10-летнего сына и закрыл в сарае, сообщается на сайте СК РФ.

"Мужчина проживал со своей семьей в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном. По версии следствия, днем 18 июля фигурант отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа", - говорится в сообщении.

После этого мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой поехал в один из перинатальных центров Краснодара, поскольку у женщины начались роды. Мальчик смог освободиться и выбраться из сарая, вечером он пошел в магазин, работники которого и вызвали полицию, отмечают в СК.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына (п."д" ч.2 ст.127 УК РФ)", - говорится в релизе.