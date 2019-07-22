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РИА Новости

В Казани девочка сломала позвоночник, упав в цирке-шапито

Вчера, 18:11
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КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства падения четырехлетней девочки на лестнице в московском цирке-шапито Aqua Show в Казани, в результате которого она получила компрессионный перелом позвоночника, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Вечером 18 июля в Казани местная жительница с четырехлетней дочкой пришла на цирковое представление в цирк-шапито Aqua Show на улице Зорге. В перерыве они стали спускаться вниз по лестнице. В какой-то момент под ребенком проломилась ступень и девочка упала на асфальтное покрытие. В результате потерпевшая была госпитализирована в больницу с компрессионным переломом позвоночника", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Ведомство отмечает, что в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность при проведении данного мероприятия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Следственный комитет РФКазаньПроисшествия
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