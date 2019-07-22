В Казани девочка сломала позвоночник, упав в цирке-шапито

КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства падения четырехлетней девочки на лестнице в московском цирке-шапито Aqua Show в Казани, в результате которого она получила компрессионный перелом позвоночника, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"Вечером 18 июля в Казани местная жительница с четырехлетней дочкой пришла на цирковое представление в цирк-шапито Aqua Show на улице Зорге. В перерыве они стали спускаться вниз по лестнице. В какой-то момент под ребенком проломилась ступень и девочка упала на асфальтное покрытие. В результате потерпевшая была госпитализирована в больницу с компрессионным переломом позвоночника", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".