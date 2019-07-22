В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Ранее Верховный суд Украины передал дело Ефремова на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.
"Киевский апелляционный суд освободил Александра Ефремова из-под стражи", - написал Портнов в своем Telegram-канале.
Координатор "Медийной инициативы за права человека", правозащитница Ольга Решетилова сообщила, что его отпустили под круглосуточный домашний арест. "Ефремову изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - написала она в Facebook.
2 декабря 2018, 16:07Янукович не намерен отказываться от последнего слова в суде
Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность Украины".
Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже Ефремова из Киева отправили в Старобельск, там же проходили судебные заседания по его делу.