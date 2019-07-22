В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность Украины".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. Позже Ефремова из Киева отправили в Старобельск, там же проходили судебные заседания по его делу.