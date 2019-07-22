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РИА Новости

Volvo отзывает полмиллиона автомобилей из-за неисправности в двигателе

Вчера, 18:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Volvo XC90 на Московском международном автомобильном салоне в "Крокус Экспо"
Автомобиль Volvo XC90 на Московском международном автомобильном салоне в Крокус Экспо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Автоконцерн Volvo отзывает 507 тысяч автомобилей по всему миру в связи с опасностью возгорания двигателя из-за неисправности одной из деталей, сообщает издание Local.
По информации издания, впускной трубопровод в этих автомобилях сделан из пластика и может расплавиться из-за изменения температуры. "В нескольких случаях это приводило к возгоранию в автомобиле", - приводит издание слова представителя Volvo Стефана Эльфстрёма.
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Речь идет о моделях V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, произведенными между 2014 и 2019 годом.
На данный момент нет сведений о возникших авариях или пострадавших из-за этой неисправности.
Автоконцерн заявил, что связывается с владельцами автомобилей по почте. "Мы работаем над техническим решением проблемы. Пока мы не закончили, мы просим наших клиентов следить за сообщениями об ошибках, связанных с мотором. Если сообщений об ошибке нет, значит, машина безопасна", - заявил Эльфстрём.
Ранее в этом году Volvo уже отзывала более 200 тысяч автомобилей из-за неполадок в системе подачи топлива и еще 167 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с электроприводом двери багажника.
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