В Сосногорском районе Коми ввели режим ЧС после схода вагонов с углем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен в Сосногорском районе республики Коми после схода с рельсов 23 железнодорожных вагонов с углем, сообщает администрация района.

Ранее сообщалось, что РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода 23 вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в Коми. ЧП привело к задержке движения четырех пассажирских поездов, где находятся более 450 пассажиров, также РЖД предупредили о задержке еще 10 пассажирских поездов из-за происшествия. Следственные органы проводят проверку по факту схода с рельсов грузовых вагонов.

"Для эффективного взаимодействия всех служб в районе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами Сосногорского региона Северной железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы по восстановлению железнодорожного движения.