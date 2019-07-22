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РИА Новости

Нарушение техники безопасности привело к хлопку газа в уральском поселке

Вчера, 18:04
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Причиной хлопка газа в жилом доме в поселке Буланаш Свердловской области стало грубое нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что ЧП произошло в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома на улице Кутузова около 15.35 мск. В результате хлопка пострадал хозяин квартиры, он с ожогами доставлен в горбольницу. Повреждены стены фасада дома и оконная рама в квартире, где произошел хлопок. Сейчас специалисты МЧС проводят проверку всех жилых квартир. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
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"ЧП произошло в поселке Буланаш на улице Кутузова, 20, в квартире №1. Это первый этаж, однокомнатная квартира в двухэтажном двухподъездном доме. В результате ЧП пострадал хозяин жилища 1968 года рождения, злоупотреблявший спиртными напитками и находившийся в момент взрыва внутри жилища с сигаретой. Он почувствовал запах газа, подошел посмотреть, что случилось, и в этот момент произошел хлопок", - сказал Горелых.
По его словам, мужчина с 50% ожогов тела госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
"Дом не газифицирован. С большой долей вероятности можно предположить, что причиной инцидента стало грубое нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. Дело в том, что газовая плита установлена с нарушением правил техники безопасности. В доме проживают порядка 12 человек, в том числе одна семья с ребенком", - отметил руководитель пресс-службы ГУМВД.
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ГУМЧС по Свердловской области сообщает, что власти Артемовского городского округа в связи с происшествием созывают экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет решаться вопрос по размещению жильцов пострадавшего от хлопка газовоздушной смеси дома. Жилой дом полностью оцеплен, жителей туда не пускают.
По предварительной версии специалистов газовой службы, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при эксплуатации в быту газового баллона. Для жильцов пострадавшего дома развернут пункт временного​ размещения на базе местного профилактория Юбилейный", уточняет главк МЧС.
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Свердловская областьРоссияПроисшествия
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