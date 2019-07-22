Нарушение техники безопасности привело к хлопку газа в уральском поселке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Причиной хлопка газа в жилом доме в поселке Буланаш Свердловской области стало грубое нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что ЧП произошло в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома на улице Кутузова около 15.35 мск. В результате хлопка пострадал хозяин квартиры, он с ожогами доставлен в горбольницу. Повреждены стены фасада дома и оконная рама в квартире, где произошел хлопок. Сейчас специалисты МЧС проводят проверку всех жилых квартир. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

"ЧП произошло в поселке Буланаш на улице Кутузова, 20, в квартире №1. Это первый этаж, однокомнатная квартира в двухэтажном двухподъездном доме. В результате ЧП пострадал хозяин жилища 1968 года рождения, злоупотреблявший спиртными напитками и находившийся в момент взрыва внутри жилища с сигаретой. Он почувствовал запах газа, подошел посмотреть, что случилось, и в этот момент произошел хлопок", - сказал Горелых.

По его словам, мужчина с 50% ожогов тела госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

"Дом не газифицирован. С большой долей вероятности можно предположить, что причиной инцидента стало грубое нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. Дело в том, что газовая плита установлена с нарушением правил техники безопасности. В доме проживают порядка 12 человек, в том числе одна семья с ребенком", - отметил руководитель пресс-службы ГУМВД.

ГУМЧС по Свердловской области сообщает, что власти Артемовского городского округа в связи с происшествием созывают экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет решаться вопрос по размещению жильцов пострадавшего от хлопка газовоздушной смеси дома. Жилой дом полностью оцеплен, жителей туда не пускают.