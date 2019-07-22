"Тоннель-двустволка": все про винчестерный тоннель в Москве

31

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Один из самых необычных тоннелей находится на севере Москвы. Почему его называют "тоннелем-двустволкой", "тоннелем-ружьем" и при чем тут Винчестер?