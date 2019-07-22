2019-07-22T18:02Z
2019-07-22T18:01Z
https://ria.ru/20190722/1556776383.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155677/63/1556776347_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1f41a5d32f067431481e9fd732c8d6a8.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
"Тоннель-двустволка": все про винчестерный тоннель в Москве
Один из самых необычных тоннелей находится на севере Москвы. Почему его называют "тоннелем-двустволкой", "тоннелем-ружьем" и при чем тут Винчестер?