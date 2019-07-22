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РИА Новости

"Тоннель-двустволка": все про винчестерный тоннель в Москве

Вчера, 18:02
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Один из самых необычных тоннелей находится на севере Москвы. Почему его называют "тоннелем-двустволкой", "тоннелем-ружьем" и при чем тут Винчестер?
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