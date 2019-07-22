Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 80 человек

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число отравившихся едой из автоматов в Москве увеличилось до 80, из больниц выписано 32 человека, пять продолжают лечение, сообщили РИА Новости в московском управлении Роспотребнадзора.
В прошлый вторник около 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал столичный Роспотребнадзор. К концу недели число отравившихся увеличилось до 75 человек, почти половине из них врачи поставили диагноз сальмонеллез. Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy food, компания приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.
"По состоянию на 15.00 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализировано 37 человек. Новых случаев госпитализации за 20-22 июля среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 32 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, пять человек продолжают лечение", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением людей за медицинской помощью.
В ведомстве также напомнили, что 16 июля цех по производству продукции Healthy food был опечатан, и ее реализация через вендинговые аппараты приостановлена.
"Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - заключили в Роспотребнадзоре.