Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 80 человек

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число отравившихся едой из автоматов в Москве увеличилось до 80, из больниц выписано 32 человека, пять продолжают лечение, сообщили РИА Новости в московском управлении Роспотребнадзора.

В прошлый вторник около 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал столичный Роспотребнадзор. К концу недели число отравившихся увеличилось до 75 человек, почти половине из них врачи поставили диагноз сальмонеллез. Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy food, компания приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.

"По состоянию на 15.00 22 июля зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализировано 37 человек. Новых случаев госпитализации за 20-22 июля среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 32 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, пять человек продолжают лечение", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением людей за медицинской помощью.

В ведомстве также напомнили, что 16 июля цех по производству продукции Healthy food был опечатан, и ее реализация через вендинговые аппараты приостановлена.