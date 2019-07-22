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РИА Новости

Ученые открыли бактерий, провоцирующих аллергию и астму у младенцев

Вчера, 18:01
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© Depositphotos / sarra22Астма
Астма
© Depositphotos / sarra22
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Биологи из США открыли несколько микробов, появление которых в микрофлоре кишечника младенцев резко повышает шансы на то, что они станут жертвами астмы или различных аллергий в первые годы жизни. Их описание и возможные пути борьбы с ними были раскрыты в журнале Nature Medicine.

"Мы открыли конкретные бактериальные жировые молекулы в кишечники грудничков, чье появление приводит к развитию дисфункции иммунитета, связанной с аллергией и астмой. Их обнаружение позволяет надеяться на создание терапий, которые бы предотвращали развитие этих болезней", — заявила Сьюзан Линч (Susan Lynch) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

По текущей статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии. Около двух третей из них страдает сезонными формами этой болезни, вызываемых пыльцой или другими видами природных раздражителей, а остальные люди – от астмы и прочих хронических болезней.
Многие биологи сегодня считают, что аллергия развивается по причине того, что человек живет в слишком чистых условиях, и наша иммунная система просто не получает достаточное количество информации в детстве для того, чтобы научиться отличать реальных микробов от пыли, пыльцы и других безвредных частиц.
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Эта идея, так называемая "гигиеническая гипотеза", находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с аллергией, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, может развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.
Линч и ее коллеги выяснили, что бактерии могут не просто влиять на "настройку" иммунной системы, но и напрямую влиять на вероятность развития аллергии, изучая микрофлору кишечника нескольких десятков одномесячных младенцев.
Как обнаружили ученые, дети, у которых позже развилась аллергия или астма, обладали одной общей черной. Их микрофлора содержала в себе микробов, которые вырабатывали большие количества определенной жировой молекулы, которую ученые назвали 12,13-diHOME.
Открыв эту необычную взаимосвязь, биологи решили проверить, что произойдет, если ввести большие количества этого вещества в кишечник новорожденных мышат и обработав ими культуры человеческих иммунных клеток.
Эти опыты показали, что 12,13-diHOME напрямую влияет на работу иммунитета, заставляя его клетки выделять меньше молекул, способствующих подавлению воспалений, а также стимулируя активность тех телец, которые напрямую связаны с развитием астмы и других форм аллергии. В результате этого почти у всех грызунов развились острые формы и той, и другой болезни при контакте с соответствующими аллергенами.
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Позже ученые провели еще одну серию экспериментов, выделив бактерий, производящих эти жиры, и "заразив" ими нескольких здоровых мышат. Как и в опытах с чистым жиром, подобный прием резко повысил число астматиков и аллергиков среди грызунов, что подтвердило первоначальные подозрения исследователей.
Сейчас ученые пытаются понять, как можно подавить размножение микробов, производящих это вещество, к числу которых относятся знаменитые "бифидобактерии" из йогуртов Bifidobacterium bifidum, а также условно патогенные энтерококки Enterococcus faecalis. Если найти способ их уничтожить, не трогая другой микрофлоры, то число носителей аллергии и астмы в мире может заметно сократиться, заключают исследователи.
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