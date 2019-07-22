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РИА Новости

Бельгия готовится пережить температурный рекорд на этой неделе

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / К. Кокошкин / Перейти в фотобанкГород Брюгге
Город Брюгге
© РИА Новости / К. Кокошкин
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Город Брюгге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Метеорологи в Бельгии бьют тревогу, ожидая очередных рекордных показателей жары на этой неделе - под 40 градусов.
"Вторая волна жары? Не исключено, что бельгийский рекорд жары (38,8 градуса 27 июля 2018 года) будет превышен. Следите за метеосводками", - сообщила пресс-служба бельгийских ВВС, в составе которой есть подразделение метеорологов.
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Согласно обнародованному прогнозу, столбик термометра будет расти с показаний в 27-30 градусов, в зависимости от региона, в понедельник до 34-40 в четверг.
Предупреждение о предстоящей жаре опубликовал даже правительственный кризисный центр.
"Из-за изменения климата мы все чаще сталкиваемся с пиками сильной жары. Когда средняя минимальная температура выше 18 градусов, а средняя максимальная температура выше 30 градусов в течение трех дней подряд, это называется волной жары", - говорится в сообщении.
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Кризисный центр дает рекомендации гражданам пить больше минеральной воды и травяного чая, избегать алкогольных напитков, кофе, сладких напитков, меньше выходить на улицу в самые жаркие моменты дня, ограничить физическую активность, использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, не оставлять людей и животных в салоне автомобиля на стоянках.
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