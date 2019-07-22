Бельгия готовится пережить температурный рекорд на этой неделе

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Метеорологи в Бельгии бьют тревогу, ожидая очередных рекордных показателей жары на этой неделе - под 40 градусов.

"Вторая волна жары? Не исключено, что бельгийский рекорд жары (38,8 градуса 27 июля 2018 года) будет превышен. Следите за метеосводками", - сообщила пресс-служба бельгийских ВВС, в составе которой есть подразделение метеорологов.

Согласно обнародованному прогнозу, столбик термометра будет расти с показаний в 27-30 градусов, в зависимости от региона, в понедельник до 34-40 в четверг.

Предупреждение о предстоящей жаре опубликовал даже правительственный кризисный центр.

"Из-за изменения климата мы все чаще сталкиваемся с пиками сильной жары. Когда средняя минимальная температура выше 18 градусов, а средняя максимальная температура выше 30 градусов в течение трех дней подряд, это называется волной жары", - говорится в сообщении.