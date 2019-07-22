Победитель конкурса рэперов на "Тавриде" примет участие в Rap Koktebel

Певец и композитор Максим Круженков из Тульской области стал победителем конкурса рэп-исполнителей на Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0"

© Фото предоставлено организаторами фестиваля Певец и композитор Максим Круженков из Тульской области стал победителем конкурса рэп-исполнителей на Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0"

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. 23-летний певец и композитор Максим Круженков из Тульской области стал победителем конкурса рэп-исполнителей на Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Наградой ему стал именной сертификат на участие в фестивале Rap Koktebel, который пройдет в Крыму 27-28 августа.

Максим Круженков – финалист проектов "Музартерия" на Муз-ТВ и KFC Battle, участник Всероссийского молодежного музыкального фестиваля "Я люблю тебя, Россия!". Он автор гимна своего вуза – Московского института телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО).

Оценивало выступление исполнитей профессиональное жюри, в состав которого вошли два арт-директора фестиваля Михаил Кортиков и Дмитрий Заремблюк.

"Рэп-смена" "Тавриды 5.0" проходит в бухте Капсель (г. Судак) с 17 по 23 июля. В ней принимают участие более 400 музыкантов, исполнителей, молодых продюсеров, поэтов, танцоров со всей страны.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), объединяющий 12 тематических смен, фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.

Rap Koktebel – первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить на пляже в Коктебеле в самый разгар бархатного сезона. Организатор фестиваля ­– медиагруппа "Красный квадрат".