На Балтийской АЭС рассказали, зачем проводят консервацию объектов

КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Консервация объектов Балтийской атомной электростанции, строительство которой началось в Калининградской области в 2009 году и было приостановлено в 2013 году, проводится не с целью закрытия проекта, а для сохранения ее объектов, сообщил журналистам директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Балтийской АЭС" Сергей Сухов.

В пятницу со ссылкой на Минэнерго РФ сообщалось, что концерн "Росэнергоатом" решил провести консервацию Балтийской АЭС, финансирование может составить в 2019 году 464,45 миллиона рублей. Конкурс на выполнение проектных работ по консервации объектов незавершенного строительства энергоблоков №1 и №2 выиграло ЗАО "ИНЭСС", стоимость договора с которым составила 18,5 миллиона руб. Срок исполнения договора - до конца этого года.

"Проект Балтийской АЭС не остановлен. Сегодня ведутся активные работы по приемке, хранению, переконсервации оборудования. Продолжаются работы по проверке качества оборудования, содержанию и охране площадки. В 2019 году, по итогам конкурсных процедур, работы по проекту консервации будет выполнять ЗАО "ИНЭСС". Конкурсные процедуры позволили нам существенно, почти вполовину, снизить сумму договора", - сказал Сухов.

Он отметил, что в связи с изменениями внешних условий реализации проекта в 2013 году темпы сооружения атомной станции были снижены, а концепция реализации проекта скорректирована. В настоящее время госкорпорация "Росатом" продолжает реализацию проекта и поддерживает условия для возобновления ее активной фазы.

"Мы вкладываем немалые деньги в сохранение построенных объектов, возведенных конструктивов для того, чтобы как только будет принято решение о продолжении строительства, мы смогли оперативно развернуть работы и с наименьшими затратами. В договоре с подрядчиком отдельно прописано, что мы можем до сдачи работ в любой момент отказаться от исполнения договора, выплатив исполнителю часть суммы", - добавил Сухов.