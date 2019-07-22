Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили заинтересованность в скорейшем завершении формирования конституционной комиссии Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили текущее состояние процесса политического урегулирования конфликта в САР в русле положений резолюции 2254 СБ (Совета безопасности) ООН. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в зоне деэскалации Идлиб. "Подчеркнута важность координации усилий по противодействию терроризму в целях всеобъемлющего выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанного 17 сентября 2018 года по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи", - добавили в ведомстве.