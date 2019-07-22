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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Идлибе

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференци по итогам переговоров. 24 августа 2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференци по итогам переговоров. 24 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и выразили заинтересованность в скорейшем завершении формирования конституционной комиссии Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Разговор состоялся в понедельник, 22 июля.
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"Стороны обсудили текущее состояние процесса политического урегулирования конфликта в САР в русле положений резолюции 2254 СБ (Совета безопасности) ООН. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении формирования и начале работы Конституционного комитета", - говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по ситуации в зоне деэскалации Идлиб. "Подчеркнута важность координации усилий по противодействию терроризму в целях всеобъемлющего выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанного 17 сентября 2018 года по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи", - добавили в ведомстве.
Также министры обсудили "ряд тем двустороннего взаимодействия".
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровТурцияРоссия
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