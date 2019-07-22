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РИА Новости

Путин отменил санкции России против Эритреи

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об отмене санкций против Эритреи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ограничительные меры против африканской страны действовали в соответствии c резолюцией Совета Безопасности ООН 1907, принятой 23 декабря 2009 года. Указ о введении санкций в отношении Эритреи был подписан в июле 2010 года Дмитрием Медведевым.
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Резолюция Совбеза ООН предусматривала запрет поставок оружия в африканскую страну, а также заморозку счетов отдельных физических и юридических лиц. Причиной для подобного решения стала продажа оружия из Эритреи боевикам в Сомали. Помимо этого, руководство страны отказывалось отвести свои войска от границы с Джибути, что привело к обострению отношений между государствами. Также на принятие санкций повлиял вооруженный конфликт между Эритреей и Эфиопией в 1998-2000 годах, жертвами которого стали около 80 тысяч человек.
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре. В Москве отмечали, что отмена ограничительных мер укрепит диалог и безопасность в регионе.
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Дмитрий МедведевСовет Безопасности ООНВладимир ПутинРоссияЭритреяВ мире
Популярные комментарии
Очень важная новость. Кушать не мог как переживал за эритрею.
22 июля, 17:46
АБАндрей БЕСС
1338420090
Ты был хоть в Северной Корее, чтобы такое болтать. В КНДР лучше чем в половине Европы во всем. Туристов давно пускают, тем более из России, прокатился бы.
22 июля, 18:10
nnikolo.fedoseev
118941145
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