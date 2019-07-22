В Сочи проверят видео с курящей женщиной и пьющим пиво малышом

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления видео, где мать, предположительно, поит маленького ребенка пивом на улице, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На появившемся в соцсетях видео сидящая на бордюре женщина пьет сама и даёт пить маленькому ребенку из пивных бутылок, стоящих рядом. Малыш пробует пить из одной бутылки, потом берет другую, женщина при этом курит. Позже к ним присоединяется мужчина. В подписи к видео указано, что это произошло в субботу на одной из улиц Центрального района курорта.

"Полиция проводит проверку после публикации данного видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснил представитель ведомства.

Видеоролик вызвал большой общественный резонанс. Пользователи в комментариях к видео рассуждают о необходимости лишения родительских прав матери и бездействии снимавшего ролик человека, который не попытался вмешаться в ситуацию. Также обсуждалось, что в районе, где снято видео, очень много неблагополучных семей.