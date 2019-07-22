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РИА Новости

В Сочи проверят видео с курящей женщиной и пьющим пиво малышом

Вчера, 17:27
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления видео, где мать, предположительно, поит маленького ребенка пивом на улице, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На появившемся в соцсетях видео сидящая на бордюре женщина пьет сама и даёт пить маленькому ребенку из пивных бутылок, стоящих рядом. Малыш пробует пить из одной бутылки, потом берет другую, женщина при этом курит. Позже к ним присоединяется мужчина. В подписи к видео указано, что это произошло в субботу на одной из улиц Центрального района курорта.
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"Полиция проводит проверку после публикации данного видео. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснил представитель ведомства.
Видеоролик вызвал большой общественный резонанс. Пользователи в комментариях к видео рассуждают о необходимости лишения родительских прав матери и бездействии снимавшего ролик человека, который не попытался вмешаться в ситуацию. Также обсуждалось, что в районе, где снято видео, очень много неблагополучных семей.
"Я жила всю жизнь на Донской, и всегда это было. Мамочки с детьми на детской площадке сидят, курят, дети играются. Иногда и водочка с закусочкой была. И не только на Донской такое происходит", - высказалась одна из пользователей.
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МВД РоссииСочиРоссияПроисшествия
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