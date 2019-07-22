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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам Чемпионата мира – 2019 по водным видам спорта

Вчера, 17:25
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24 июля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Итоги Чемпионата мира – 2019 по водным видам спорта".
Участники:
- президент Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей ВЛАСЕНКО;
- вице-президент ФСПР, главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна ПОКРОВСКАЯ;
- ответственный секретарь технического комитета по синхронному плаванию Международной федерации плавания FINA, вице-президент ФСПР Ольга БРУСНИКИНА;
- старший тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна ДАНЧЕНКО;
- пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана РОМАШИНА;
- олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО;
- чемпионы мира – 2019 в смешанном дуэте Александр МАЛЬЦЕВ и Майя ГУРБАНБЕРДИЕВА.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Сборная России по синхронному плаванию победила в медальном зачете, завоевав на соревнованиях 9 золотых медалей. В рамках мероприятия будут также освещены итоги выступления российской сборной по прыжкам в воду и водному поло.

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