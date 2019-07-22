Пресс-конференция по итогам Чемпионата мира – 2019 по водным видам спорта

830

24 июля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Итоги Чемпионата мира – 2019 по водным видам спорта".