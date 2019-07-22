Пресс-конференция по итогам Чемпионата мира – 2019 по водным видам спорта

Участники:
- президент Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей ВЛАСЕНКО;
- вице-президент ФСПР, главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна ПОКРОВСКАЯ;
- ответственный секретарь технического комитета по синхронному плаванию Международной федерации плавания FINA, вице-президент ФСПР Ольга БРУСНИКИНА;
- старший тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна ДАНЧЕНКО;
- пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана РОМАШИНА;
- олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО;
- чемпионы мира – 2019 в смешанном дуэте Александр МАЛЬЦЕВ и Майя ГУРБАНБЕРДИЕВА.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Сборная России по синхронному плаванию победила в медальном зачете, завоевав на соревнованиях 9 золотых медалей. В рамках мероприятия будут также освещены итоги выступления российской сборной по прыжкам в воду и водному поло.
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- президент Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей ВЛАСЕНКО;
- вице-президент ФСПР, главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна ПОКРОВСКАЯ;
- ответственный секретарь технического комитета по синхронному плаванию Международной федерации плавания FINA, вице-президент ФСПР Ольга БРУСНИКИНА;
- старший тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна ДАНЧЕНКО;
- пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана РОМАШИНА;
- олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, чемпионка мира – 2019 Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО;
- чемпионы мира – 2019 в смешанном дуэте Александр МАЛЬЦЕВ и Майя ГУРБАНБЕРДИЕВА.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля. Сборная России по синхронному плаванию победила в медальном зачете, завоевав на соревнованиях 9 золотых медалей. В рамках мероприятия будут также освещены итоги выступления российской сборной по прыжкам в воду и водному поло.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/