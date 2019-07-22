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РИА Новости

Гутерреш заявил, что глубоко скорбит в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш глубоко скорбит в связи с кончиной генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано.
Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.
"Я глубоко опечален известием о кончине генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Все мы, кто имел честь знать его, будем помнить его весомый вклад в мирное использование ядерных технологий и его приверженность многостороннему подходу", - написал Гутерреш в Twitter.
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