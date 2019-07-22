Гутерреш заявил, что глубоко скорбит в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.

"Я глубоко опечален известием о кончине генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Все мы, кто имел честь знать его, будем помнить его весомый вклад в мирное использование ядерных технологий и его приверженность многостороннему подходу", - написал Гутерреш в Twitter.