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РИА Новости

Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть, сообщили СМИ

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компания Huawei Technologies втайне помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink, сообщает издание Washington Post со ссылкой на анонимные источники и предоставленные ими документы.
Внутренние документы свидетельствуют, что Huawei сотрудничала с компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам в течение по меньшей мере восьми лет и использовала ее в качестве канала для поставок КНДР оборудования для запуска сети Koryolink. По словам источников, сотрудники двух компаний работали совместно из недорогого отеля в Пхеньяне.
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Как показывают документы, предоставленные изданию источниками, Huawei участвовала в интеграции сети и предоставлении услуг в области программного обеспечения, а также по меньшей мере в одном проекте по расширению Koryolink. Один из сотрудников Huawei сообщил газете, что в 2012 и 2013 годах работал над автоматизированной системой ответного вызова для Koryolink - одним из нескольких усовершенствований, предложенных компанией КНДР.
По словам источника, Koryolink, созданная в 2008 году, сейчас работает с устаревшим оборудованием, так как Huawei больше не предоставляет обновления и обслуживание.
"Все вместе эти сведения поднимают вопрос о том, нарушила ли Huawei, которая использовала американские технологии в своих комплектующих, американский экспортный контроль для доставки оборудования в КНДР", - пишет издание.
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Издание отмечает, что министерство торговли США с 2016 года расследовало предполагаемые связи между Huawei и КНДР, но публично не связывало их между собой. Huawei сообщила в заявлении, что у компании "нет бизнеса" в КНДР, пишет газета.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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Huawei TechnologiesКНДРТехнологии
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