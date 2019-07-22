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РИА Новости

Без националистов: эксперты подвели итоги выборов в Раду

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Одиозные политики и представители националистических партий не попадают в состав нового парламента. В частности, в этом созыве националистическая партия "Свобода" будет представлена всего одним депутатом. Не будет в Раде "Радикальной партии" во главе с бессменным эксцентричным лидером Олегом Ляшко, а также Надежды Савченко.
Эксперты полагают, что жители страны проголосовали против всей украинской системы элит, за "супербренды или "партии политического действия". Однако, по их мнению, такой парламент просуществует недолго.
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Голосование на досрочных выборах в Верховную раду Украины прошло в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, в парламент проходят пять партий - политсила президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 42,6%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13%, партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,4%, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 6,1%.
Выборы прошли по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Без националистов

В украинском парламенте нового созыва не будет националистов. Перед парламентскими выборами "Свобода", "Национальный корпус"(создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правый сектор"*, "Государственническая инициатива Яроша", "Организация украинских националистов"* (ОУН*, чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ - ред.) и Конгресс украинских националистов объединились, чтоб попасть в Раду по единому списку.
Однако данные обработки более 70% электронных протоколов свидетельствуют о том, что партия "Свобода", под чьим именем выдвинулись все националисты, не сможет преодолеть 5% проходной барьер, ее результат – 2,26% голосов.
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Таким образом, в новой Раде не будет лидера "Свободы" Олега Тягнибока, главы "Национального корпуса" Андрея Билецкого, бывшего главы запрещенного в РФ "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, экс-вице спикера парламента Руслана Кошулинского и актера-националиста Богдана Бенюка.
Кроме того, в парламент нового созыва не проходит депутат-националист от партии "Батькивщины" Игорь Луценко, который баллотировался по одному из мажоритарных округов. Известно, что депутат всячески поддерживал радикалов из организации "С14". В частности, он неоднократно посещал суд над подозреваемыми в убийстве журналиста Олеся Бузины, которые также входят в эту организацию.
Не поддержали в мажоритарных округах также националистов от "Свободы" Игоря Мирошниченко, известного своими драками в парламенте, и Андрея Ильенко.

Без радикала Ляшко

Не преодолевает проходной барьер, по предварительным данным, и "Радикальная партия Олега Ляшко", несмотря на то, что значится шестой в списке предпочтений украинцев. Ее на выборах поддержали всего 3,82%.
Ляшко - одиозный украинский политик, позиционирующий себя оппозиционером. Он известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд.
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В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году Ляшко вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. "Нашу землю можно есть, на хлеб намазывать вместо черной икры", - утверждал он. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина.
Вместе с Ляшко в Раду не пройдут его ближайший друг и однопартиец Андрей Лозовой и самая младшая депутат прошлого созыва Алена Кошель.
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Гриценко, Смешко и Гройсмана не будет

Не станут депутатами и представители партий "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко, "Украинской стратегии" премьера Владимира Гройсмана, а также "Сила и честь" Игоря Смешко.
Таким образом в новом парламенте не будет ряда министров из правительства Гройсмана, а именно главы Минобразования Лилии Гриневич, министра юстиции Павла Петренко и главы Минкульта Евгения Нищука. Вице-премьер Вячеслав Кириленко также остался "за бортом".
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Депутатское кресло также миновало мэра Львова Андрея Садового и членов его партии "Самопомощь", которая не получила необходимого числа голосов. "Оппозиционный блок" Александра Вилкула также не преодолевает 5% проходной барьер.
По мажоритарным округам проиграли выборы друг бывшего президента Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко, глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, журналистка, ставшая парламентарием после "евромайдана" в 2014 году Татьяна Чорновол и бывший мэр Киева Александр Омельченко.
Не прошел по мажоритарке и скандальный депутат Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза. Он известен своими скандалами на полях ПАСЕ.
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В этот раз Рада останется без украинского певца, ректора университета культуры Михаила Поплавского, который баллотировался от Аграрной партии, без актера, знаменитого КВНщика Сергея Сивохо и украинского певца Иво Бобула, который шел в парламент вместе с партией "Патриот".
Не будет в парламенте и экс-главы Луганской и Закарпатской областных государственных администраций Геннадия Москаля, который несколько раз оскандалился тем, что во время общения с журналистами и некоторыми чиновниками использовал нецензурную лексику.

Савченко непопулярна

Не смогла победить в мажоритарном округе и скандальная депутат Рады Надежда Савченко, которую украинская прокуратура обвиняет в подготовке терактов в правительственном квартале в центре Киева. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области и набрала только 1,20% голосов - за нее проголосовали восемь человек.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Порошенко в письме к Савченко звал ее в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".
В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Победа супербрендов

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выборы были "протестно-популистскими", жители страны проголосовали против всей украинской системы элит.
"В этот раз победили или супербренды… или "партии политического действия"… Проиграли старые бренды или "риторические партии", - написал Бортник на своей странице в Facebook.
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По его мнению, результат голосования свидетельствует о том, что политическое сознание украинцев трансформирует в направлении сокращения запроса на идеологические и программные партии, в тренде остаются лидерские и псевдомодернистские проекты.
Политтехнолог и эксперт по репутации Борис Тизенгаузен считает, что парламент нового созыва проработает недолго и на Украине опять будут досрочно избирать депутатов.
"Как быстро часть депутатов станет коррумпированными – неизвестно. Но это 100% произойдет, ведь молодые ребята, которые заходят в Раду, не видели больших денег. Зато те люди, которые не прошли в парламент, готовы предложить им крупные суммы. Они имеют достаточно денег, чтобы покупать депутатов и продвигать свои интересы, – заявил Тизенгаузен в эфире "24 канала".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Досрочные выборы в РадуНадежда СавченкоВладимир ГройсманВладимир ЗеленскийВ мире
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