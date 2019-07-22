Без националистов: эксперты подвели итоги выборов в Раду

Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Одиозные политики и представители националистических партий не попадают в состав нового парламента. В частности, в этом созыве националистическая партия "Свобода" будет представлена всего одним депутатом. Не будет в Раде "Радикальной партии" во главе с бессменным эксцентричным лидером Олегом Ляшко, а также Надежды Савченко.

Эксперты полагают, что жители страны проголосовали против всей украинской системы элит, за "супербренды или "партии политического действия". Однако, по их мнению, такой парламент просуществует недолго.

Голосование на досрочных выборах в Верховную раду Украины прошло в воскресенье. По предварительным данным ЦИК, в парламент проходят пять партий - политсила президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" с 42,6%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13%, партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,4%, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8% и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 6,1%.

Выборы прошли по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Без националистов

В украинском парламенте нового созыва не будет националистов. Перед парламентскими выборами "Свобода", "Национальный корпус"(создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правый сектор"*, "Государственническая инициатива Яроша", "Организация украинских националистов"* (ОУН*, чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ - ред.) и Конгресс украинских националистов объединились, чтоб попасть в Раду по единому списку.

Однако данные обработки более 70% электронных протоколов свидетельствуют о том, что партия "Свобода", под чьим именем выдвинулись все националисты, не сможет преодолеть 5% проходной барьер, ее результат – 2,26% голосов.

Таким образом, в новой Раде не будет лидера "Свободы" Олега Тягнибока, главы "Национального корпуса" Андрея Билецкого, бывшего главы запрещенного в РФ "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, экс-вице спикера парламента Руслана Кошулинского и актера-националиста Богдана Бенюка.

Кроме того, в парламент нового созыва не проходит депутат-националист от партии "Батькивщины" Игорь Луценко, который баллотировался по одному из мажоритарных округов. Известно, что депутат всячески поддерживал радикалов из организации "С14". В частности, он неоднократно посещал суд над подозреваемыми в убийстве журналиста Олеся Бузины, которые также входят в эту организацию.

Не поддержали в мажоритарных округах также националистов от "Свободы" Игоря Мирошниченко, известного своими драками в парламенте, и Андрея Ильенко.

Без радикала Ляшко

Не преодолевает проходной барьер, по предварительным данным, и "Радикальная партия Олега Ляшко", несмотря на то, что значится шестой в списке предпочтений украинцев. Ее на выборах поддержали всего 3,82%.

Ляшко - одиозный украинский политик, позиционирующий себя оппозиционером. Он известен неординарными выходками в Верховной раде, где был депутатом несколько созывов подряд.

В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году Ляшко вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. "Нашу землю можно есть, на хлеб намазывать вместо черной икры", - утверждал он. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и кабмина.

Вместе с Ляшко в Раду не пройдут его ближайший друг и однопартиец Андрей Лозовой и самая младшая депутат прошлого созыва Алена Кошель.

В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Гриценко, Смешко и Гройсмана не будет

Не станут депутатами и представители партий "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко, "Украинской стратегии" премьера Владимира Гройсмана, а также "Сила и честь" Игоря Смешко.

Таким образом в новом парламенте не будет ряда министров из правительства Гройсмана, а именно главы Минобразования Лилии Гриневич, министра юстиции Павла Петренко и главы Минкульта Евгения Нищука. Вице-премьер Вячеслав Кириленко также остался "за бортом".

Депутатское кресло также миновало мэра Львова Андрея Садового и членов его партии "Самопомощь", которая не получила необходимого числа голосов. "Оппозиционный блок" Александра Вилкула также не преодолевает 5% проходной барьер.

По мажоритарным округам проиграли выборы друг бывшего президента Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко, глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, журналистка, ставшая парламентарием после "евромайдана" в 2014 году Татьяна Чорновол и бывший мэр Киева Александр Омельченко.

Не прошел по мажоритарке и скандальный депутат Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза. Он известен своими скандалами на полях ПАСЕ.

В этот раз Рада останется без украинского певца, ректора университета культуры Михаила Поплавского, который баллотировался от Аграрной партии, без актера, знаменитого КВНщика Сергея Сивохо и украинского певца Иво Бобула, который шел в парламент вместе с партией "Патриот".

Не будет в парламенте и экс-главы Луганской и Закарпатской областных государственных администраций Геннадия Москаля, который несколько раз оскандалился тем, что во время общения с журналистами и некоторыми чиновниками использовал нецензурную лексику.

Савченко непопулярна

Не смогла победить в мажоритарном округе и скандальная депутат Рады Надежда Савченко, которую украинская прокуратура обвиняет в подготовке терактов в правительственном квартале в центре Киева. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области и набрала только 1,20% голосов - за нее проголосовали восемь человек.

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Порошенко в письме к Савченко звал ее в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Победа супербрендов

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что выборы были "протестно-популистскими", жители страны проголосовали против всей украинской системы элит.

"В этот раз победили или супербренды… или "партии политического действия"… Проиграли старые бренды или "риторические партии", - написал Бортник на своей странице в Facebook

По его мнению, результат голосования свидетельствует о том, что политическое сознание украинцев трансформирует в направлении сокращения запроса на идеологические и программные партии, в тренде остаются лидерские и псевдомодернистские проекты.

Политтехнолог и эксперт по репутации Борис Тизенгаузен считает, что парламент нового созыва проработает недолго и на Украине опять будут досрочно избирать депутатов.

"Как быстро часть депутатов станет коррумпированными – неизвестно. Но это 100% произойдет, ведь молодые ребята, которые заходят в Раду, не видели больших денег. Зато те люди, которые не прошли в парламент, готовы предложить им крупные суммы. Они имеют достаточно денег, чтобы покупать депутатов и продвигать свои интересы, – заявил Тизенгаузен в эфире " 24 канала ".