Могерини назвала смерть Амано большой потерей для МАГАТЭ

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала большой потерей для МАГАТЭ и международного сообщества кончину главы агентства Юкии Амано, выразила готовность и впредь оказывать поддержку деятельности МАГАТЭ.

Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.

"С глубокой печалью я восприняла сегодня известие о кончине генерального директора Международного агентства по атомной энергии, посла Юкии Амано. Это большая потеря для агентства и для международного сообщества", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

Могерини отметила, что "на протяжении всего своего пребывания на посту Амано служил МАГАТЭ и его государствам-членам с непоколебимой преданностью и приверженностью".

"Под его руководством агентство добилось конкретных результатов для достижения цели "атом для мира и для развития". Мы высоко ценим роль агентства в проверке связанных с ядерной деятельностью Ирана обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в заявлении.

По словам Могерини, "Европейский союз будет поддерживать МАГАТЭ и в будущем".