Могерини назвала смерть Амано большой потерей для МАГАТЭ

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала большой потерей для МАГАТЭ и международного сообщества кончину главы агентства Юкии Амано, выразила готовность и впредь оказывать поддержку деятельности МАГАТЭ.
Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.
"С глубокой печалью я восприняла сегодня известие о кончине генерального директора Международного агентства по атомной энергии, посла Юкии Амано. Это большая потеря для агентства и для международного сообщества", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.
Могерини отметила, что "на протяжении всего своего пребывания на посту Амано служил МАГАТЭ и его государствам-членам с непоколебимой преданностью и приверженностью".
"Под его руководством агентство добилось конкретных результатов для достижения цели "атом для мира и для развития". Мы высоко ценим роль агентства в проверке связанных с ядерной деятельностью Ирана обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", - говорится в заявлении.
Вчера, 11:41О нем сохранится добрая память. Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия АманоСкончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. О его заслугах рассказал в эфире радио Sputnik директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.
По словам Могерини, "Европейский союз будет поддерживать МАГАТЭ и в будущем".
"От имени ЕС я хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семье посла Амано и сотрудникам МАГАТЭ", - сказала она.