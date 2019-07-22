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РИА Новости

В Подмосковье нашли редкую "подземную" орхидею

Вчера, 17:15
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© Фото : сайт Министерства экологии и природопользования Московской областиОрхидея, которая ведет подземный образ жизни, обнаружили в Московской области
Орхидея, которая ведет подземный образ жизни, обнаружили в Московской области
© Фото : сайт Министерства экологии и природопользования Московской области
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Редчайшую орхидею, которая ведет подземный образ жизни, обнаружили в Московской области, до этого растение замечали в регионе всего три раза, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
"На территории заказника "Журавлиная родина" исследователи обнаружили растение, которое до сих пор находили в Подмосковье лишь трижды. Надбородник безлистный, относящийся к группе орхидных, впервые нашли в регионе в конце XIX века, затем в середине 60-х годов, а в последний раз – в начале 90-х. Надбородник видели на землях Солнечногорского, Одинцовского и Клинского округов", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, растение сложно заметить из-за его небольших размеров - 10-15 сантиметров, соцветие обычно насчитывает два-три цветка, которые издают слабый запах ванилина. Также отмечается, что цветок ведет подземный образ жизни.
Эксперты предполагают, что на территории заказника могут быть обнаружены и другие редкие виды лесных орхидей, потому что надбородник, занесенный в Красную книгу России, был обнаружен рядом с крупнейшей в Подмосковье популяцией другой краснокнижной орхидеи - венерина башмачка.
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