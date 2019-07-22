В Подмосковье нашли редкую "подземную" орхидею

"На территории заказника "Журавлиная родина" исследователи обнаружили растение, которое до сих пор находили в Подмосковье лишь трижды. Надбородник безлистный, относящийся к группе орхидных, впервые нашли в регионе в конце XIX века, затем в середине 60-х годов, а в последний раз – в начале 90-х. Надбородник видели на землях Солнечногорского, Одинцовского и Клинского округов", - говорится в сообщении.