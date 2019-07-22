Россияне оказались девятыми в рейтинге самых активных путешественников

"В этом году США заняли первое место среди стран, из которых наиболее часто отправляются в зарубежные путешествия, за ними следуют материковый Китай, Германия, Великобритания и Франция. Также исследование выявило, что возросло число путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Южная Корея и Тайвань, которые еще десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно", - пришли к выводу аналитики.