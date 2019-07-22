Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T17:12Z
https://ria.ru/20190722/1556773640.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155023/81/1550238147_0:378:2970:2048_1036x0_80_0_0_062259c32a79d3afbca39eecf3e3954d.jpg
РИА Новости
Туризм

Россияне оказались девятыми в рейтинге самых активных путешественников

Вчера, 17:12
1830
© РИА Новости / Владимир ВяткинБар у бассейна в аквапарке Анталии
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Бар у бассейна в аквапарке Анталии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россияне оказались девятыми в рейтинге самых активных зарубежных путешественников, в первой тройке - туристы из США, Китая и Германии, говорится в исследовании международной платежной системы MasterCard.
Ежегодный рейтинг MasterCard определяет, жители каких стран чаще всего путешествуют за границу. Он ранжирует 200 городов в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Чемодан
21 июля, 05:15
СМИ: россияне увлеклись новым видом туризма
"В этом году США заняли первое место среди стран, из которых наиболее часто отправляются в зарубежные путешествия, за ними следуют материковый Китай, Германия, Великобритания и Франция. Также исследование выявило, что возросло число путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Южная Корея и Тайвань, которые еще десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно", - пришли к выводу аналитики.
Россия оказалась в рейтинге на девятом месте. Наши соотечественники больше всего летают в турецкую Анталию, на втором месте по популярности у них - отдых в Таиланде (Паттайя и Пхукет), на третьем месте - Тунис.
Жители США чаще всего посещают города Канкун, Торонто и Лондон, а среди предпочтений по странам лидируют Мексика, Канада и Италия. Туристы из материкового Китая чаще всего ездят в Бангкок, Сеул и Токио, самые любимые ими страны – это Таиланд, Республика Корея и США.
Виды Швейцарии
20 июля, 18:35
Россияне назвали самые комфортные для отдыха европейские страны
24132110
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмГерманияКитайРоссияСША
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве
РИА
Новости
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Наблюдатели из США обратили внимание на проблему голосования в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Лента
новостей
Под Калугой продавец магазина сломала челюсть оскорбившему ее покупателю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы
Регионы России. Карелия
Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Рига в Латвии
Русский политик поздравил латвийцев с праздником и получил уголовное дело
Знаки платной парковки в Москве. Архивное фото
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Прохожие на Никольской улице
Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
Лента новостейМолния