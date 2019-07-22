Мэр Днепра призвал Зеленского провести досрочные местные выборы

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления.
Ранее Зеленский, комментируя возможность проведения досрочных местных выборов на Украине, призвал не расслабляться.
"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - заявил Филатов на брифинге в понедельник, трансляция велась в Facebook.
По его словам, выборы должны пройти в ближайшее время и продемонстрировать уровень доверия населения к действующим местным властям.
Кроме того, Филатов просит Зеленского ускорить завершение реформы децентрализации путем внесения изменений в конституцию и принятия кодекса о местном самоуправлении. По его словам, следует передать территориальным общинам экологический контроль и администрирование местных налогов, создать муниципальную полицию, ввести институт избираемых мировых судей, легализовать игорный бизнес и сократить в 2-3 раза количество депутатов местных советов.