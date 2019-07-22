Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T17:09Z
https://ria.ru/20190722/1556773548.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149398/30/1493983021_0:510:4899:3265_1036x0_80_0_0_e9c65ce327db03128270c68dd69e17a6.jpg
РИА Новости

Мэр Днепра призвал Зеленского провести досрочные местные выборы

Вчера, 17:09
413
© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
© Фото : Дніпропетровська міська рада
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвал провести досрочные выборы в органы местного самоуправления.
Ранее Зеленский, комментируя возможность проведения досрочных местных выборов на Украине, призвал не расслабляться.
"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - заявил Филатов на брифинге в понедельник, трансляция велась в Facebook.
По его словам, выборы должны пройти в ближайшее время и продемонстрировать уровень доверия населения к действующим местным властям.
Кроме того, Филатов просит Зеленского ускорить завершение реформы децентрализации путем внесения изменений в конституцию и принятия кодекса о местном самоуправлении. По его словам, следует передать территориальным общинам экологический контроль и администрирование местных налогов, создать муниципальную полицию, ввести институт избираемых мировых судей, легализовать игорный бизнес и сократить в 2-3 раза количество депутатов местных советов.
Президент Украины Владимир Зеленский
12 июля, 14:16
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
420002
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеДнепр (город)Борис ФилатовВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Наблюдатели из США обратили внимание на проблему голосования в Донбассе
РИА
Новости
Лидер парламентской фракции правящей Партии регионов Александр Ефремов
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки 80% протоколов
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству
Лента
новостей
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки более 70% протоколов
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки 75% протоколов
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
Партия Зеленского опасается фальсификаций в Житомирской области
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ
Здание Дворца Европы в Страсбурге
В ЕП ждут от новой Рады реализации реформ без "затягивания и увиливаний"
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
Депутат от националистической партии "Свобода" прошел в Раду
Цех розлива воды
Союз производителей безалкогольных напитков выступил против маркировки воды
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии Слуга Народа. 21 июля 2019
Партия Зеленского сохранила отрыв после обработки 90% протоколов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
Лента новостейМолния