Мэр Днепра призвал Зеленского провести досрочные местные выборы

"Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом – объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему", - заявил Филатов на брифинге в понедельник, трансляция велась в Facebook.