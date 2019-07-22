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РИА Новости

Healthy food предоставит результаты проверок продукции на сальмонеллез

Вчера, 17:06
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© Fotolia / Syda ProductionsВендинговый автомат
Вендинговый автомат
© Fotolia / Syda Productions
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сеть Healthy food, специализирующаяся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, в ближайшее время предоставит результаты проверок своей продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В прошлый вторник около 30 человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал столичный Роспотребнадзор. К концу недели число отравившихся увеличилось до 75 человек, почти половине из них врачи поставили диагноз сальмонеллёз. Пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy food, компания приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.
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"Точные причины отравления будут объявлены в ближайшее время, на сегодняшний день любая информация с указанием конкретного недоброкачественного продукта недостоверна, так как не получены финальные заключения ни от Роспотребнадзора, ни от внешней лаборатории, которую мы наняли для расследования инцидента. Предварительные результаты анализов всех проверенных сотрудников на наличие бактерий и инфекций показали отрицательный результат. Мы планируем сделать расследование полностью прозрачным и открытым и будем информировать о его ходе все заинтересованные стороны", - сказали в Healthy food.
В пресс-службе добавили, что до завершения расследования линия производства полностью остановлена. "Вне зависимости от результатов мы твердо декларируем свое намерение сделать нашу продукцию самой безопасной в отрасли и сделаем все, что потребуется, чтобы исключить риск повторения ситуации. Необходимые меры будут разработаны совместно с представителями Роспотребнадзора и независимыми экспертами", - подчеркнули в Healthy food.
Компания открыла специальную телефонную линию по работе с обращениями пострадавших. "Мы хотели бы публично принести извинения всем пострадавшим, нашим гостям и покупателям нашей продукции, в независимости от результатов экспертиз. С каждым пострадавшим мы находимся в контакте с первого же дня и предпринимаем все возможные усилия с нашей стороны, чтобы минимизировать причиненный им ущерб", - рассказали в компании.
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