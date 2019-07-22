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РИА Новости

Диалог Белграда и Приштины находится в коме, заявил глава МИД Сербии

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИвица Дачич
Ивица Дачич
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Переговоры руководства Сербии и властей самопровозглашенной республики Косово при посредничестве ЕС находятся в коме, косовары не планируют выполнять достигнутые ранее соглашения, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.
Глава косовского "правительства" Рамуш Харадинай в минувшую пятницу сообщил о своей отставке и призвал "президента" Хашима Тачи назначить новые парламентские выборы. Причиной отставки стал вызов в качестве подозреваемого в военных преступлениях от Специальной прокуратуры в Гааге. Харадинай заявил, что собирается дать показания, чтобы "защитить честь албанских борцов" и доказать свою невиновность, а затем участвовать в парламентских выборах, которые могут состояться 8 сентября. Ожидавшаяся в начале сентября встреча представителей Белграда и Приштины при участии Германии и Франции отложена на неопределенное время.
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"Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Приштина вообще не собирается его (Брюссельское соглашение о нормализации отношений) соблюдать, к чему это ведет и как отразится на дальнейшем ходе диалога, увидим, потому что сейчас диалог находится в коме. И оживят ли его "реаниматоры" неизвестно", - заявил Дачич журналистам в Белграде.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Белград 16 июля заявил, что постарается оживить приостановленный диалог властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Ивица ДачичМИД СербииСербияКосовоВ мире
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