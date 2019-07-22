В ОБСЕ обеспокоены безопасностью журналистов во время выборов в Раду

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ обеспокоены отсутствием надлежащего уровня безопасности для журналистов во время парламентских выборов на Украине, заявил в понедельник представитель миссии наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 75,04% протоколов, партия Зеленского набирает 42,76%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,01%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,36%), далее идет "Батькивщина" (8,06%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,12%.

"Безопасность журналистов все еще вызывает большое беспокойство",- заявил Канерва на пресс-конференции. По его словам, компетентные органы не всегда вовремя и в полном объеме реагируют на жалобы журналистов.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.