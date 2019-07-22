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РИА Новости

В ОБСЕ обеспокоены безопасностью журналистов во время выборов в Раду

Вчера, 17:03
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ обеспокоены отсутствием надлежащего уровня безопасности для журналистов во время парламентских выборов на Украине, заявил в понедельник представитель миссии наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Согласно данным ЦИК после обработки 75,04% протоколов, партия Зеленского набирает 42,76%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,01%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,36%), далее идет "Батькивщина" (8,06%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,12%.
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"Безопасность журналистов все еще вызывает большое беспокойство",- заявил Канерва на пресс-конференции. По его словам, компетентные органы не всегда вовремя и в полном объеме реагируют на жалобы журналистов.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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