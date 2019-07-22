Краснодарские курорты с начала 2019 года посетили более семи млн туристов

КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края с начала текущего года посетили более 7 миллионов туристов, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на то, что регион в первой половине лета 2018 года принимал Чемпионат мира по футболу, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"С начала года на Кубани отдохнули более 7 миллионов туристов – это больше, чем в такой же период прошлого года. Хочу подчеркнуть, что в прошлом году в первой половине лета мы принимали игры Чемпионата мира по футболу, и тогда был резкий скачок турпотока в регион. Тем ценнее для нас нынешний рост", - сказал Кондратьев.
По словам губернатора, это говорит о том, что, несмотря на отсутствие мировых знаковых событий в этом году, интерес к региону стабильно растет. "Мы доказали, наши курорты могут круглогодично предлагать гостям и жителям разнообразный, качественный и запоминающийся отдых на любой вкус", - отметил глава края.
Он уточнил, что регион обладает обширной сетью гостиниц и отелей, рассчитанных на разный уровень достатка. Кроме того, в крае работает самое большое в России количество гостиничных объектов, которые используют форматы "все включено" и "ультра все включено".
Кошки курортов Краснодарского края и кое-кто еще…
© РИА Новости / Евгений БиятовФанагорийская красавица. Эта кошечка живет при научно-культурном центре "Фанагория", который является постоянной базой Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН.
1 из 19
Фанагорийская красавица. Эта кошечка живет при научно-культурном центре "Фанагория", который является постоянной базой Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН.
© РИА Новости / Евгений БиятовРыжий охранник средневековой крепости Годлик. Чемитокважде, Лазаревский район Сочи
3 из 19
Рыжий охранник средневековой крепости Годлик. Чемитокважде, Лазаревский район Сочи
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка долины реки Жане. "Сканирует" энергетику тех, кто пришел к загадочным дольменам. Поселок Возрождение близ Геленджика.
5 из 19
Кошка долины реки Жане. "Сканирует" энергетику тех, кто пришел к загадочным дольменам. Поселок Возрождение близ Геленджика.
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка Ахштырская. Хранительница Ахштырской пещеры — первобытной стоянки пещерного человека.
7 из 19
Кошка Ахштырская. Хранительница Ахштырской пещеры — первобытной стоянки пещерного человека.
© РИА Новости / Евгений БиятовМама с котятами. Село Кабардинка, корчма "Казачий курень" — объект туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Всего котят — пять. Застенчивые — прячутся, самый отважный — осваивает территорию.
8 из 19
Мама с котятами. Село Кабардинка, корчма "Казачий курень" — объект туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Всего котят — пять. Застенчивые — прячутся, самый отважный — осваивает территорию.
© РИА Новости / Евгений БиятовБоевой кот Центра позитивной энергии — стихийного поселения для любителей дольменов на берегу реки Жане. В межсезонье он здесь главный.
9 из 19
Боевой кот Центра позитивной энергии — стихийного поселения для любителей дольменов на берегу реки Жане. В межсезонье он здесь главный.
© РИА Новости / Евгений БиятовУпс! Вместо кошки — крошка-енот. В санатории "Зеленая долина" эти звери — частые гости, ведь вокруг — густой лес. Туапсинский район, поселок Дома Отдыха Кубань.
10 из 19
Упс! Вместо кошки — крошка-енот. В санатории "Зеленая долина" эти звери — частые гости, ведь вокруг — густой лес. Туапсинский район, поселок Дома Отдыха Кубань.
© РИА Новости / Евгений БиятовЛакомятся с рук. Сколько енотов на картинке? Правильно, три! Четвертый спрятался.
11 из 19
Лакомятся с рук. Сколько енотов на картинке? Правильно, три! Четвертый спрятался.
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка-валяшка из Анапы. При попытке погладить ее валится наземь и крутится-вертится.
14 из 19
Кошка-валяшка из Анапы. При попытке погладить ее валится наземь и крутится-вертится.
© РИА Новости / Евгений БиятовКот, который гуляет сам по себе, но готов ненадолго отвлечься от дел и попозировать. Византийский храм в Лоо.
17 из 19
Кот, который гуляет сам по себе, но готов ненадолго отвлечься от дел и попозировать. Византийский храм в Лоо.
1 из 19
Фанагорийская красавица. Эта кошечка живет при научно-культурном центре "Фанагория", который является постоянной базой Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН.
3 из 19
Рыжий охранник средневековой крепости Годлик. Чемитокважде, Лазаревский район Сочи
5 из 19
Кошка долины реки Жане. "Сканирует" энергетику тех, кто пришел к загадочным дольменам. Поселок Возрождение близ Геленджика.
7 из 19
Кошка Ахштырская. Хранительница Ахштырской пещеры — первобытной стоянки пещерного человека.
8 из 19
Мама с котятами. Село Кабардинка, корчма "Казачий курень" — объект туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Всего котят — пять. Застенчивые — прячутся, самый отважный — осваивает территорию.
9 из 19
Боевой кот Центра позитивной энергии — стихийного поселения для любителей дольменов на берегу реки Жане. В межсезонье он здесь главный.
10 из 19
Упс! Вместо кошки — крошка-енот. В санатории "Зеленая долина" эти звери — частые гости, ведь вокруг — густой лес. Туапсинский район, поселок Дома Отдыха Кубань.
11 из 19
Лакомятся с рук. Сколько енотов на картинке? Правильно, три! Четвертый спрятался.
14 из 19
Кошка-валяшка из Анапы. При попытке погладить ее валится наземь и крутится-вертится.
17 из 19
Кот, который гуляет сам по себе, но готов ненадолго отвлечься от дел и попозировать. Византийский храм в Лоо.
Помимо традиционных видов отдыха - пляжного, морского и санаторно-оздоровительного, в крае развиваются и набирают популярность активный, культурно-познавательный, аграрный, событийный туризм. По словам главы региона, туристы с большим интересом относятся к винным и гастрономическим маршрутам.
"Мы стараемся максимально насытить культурную программу региона. Только в августе на курортах края пройдут два крупных музыкальных фестиваля в Темрюкском районе и Сочи. А в сентябре в Олимпийском парке по традиции состоится Гран-при России FORMULA 1", - добавил губернатор.
19 декабря 2018, 16:34Курорты Краснодарского края повышают узнаваемость бренда