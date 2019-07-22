Краснодарские курорты с начала 2019 года посетили более семи млн туристов

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе

КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края с начала текущего года посетили более 7 миллионов туристов, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на то, что регион в первой половине лета 2018 года принимал Чемпионат мира по футболу, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"С начала года на Кубани отдохнули более 7 миллионов туристов – это больше, чем в такой же период прошлого года. Хочу подчеркнуть, что в прошлом году в первой половине лета мы принимали игры Чемпионата мира по футболу, и тогда был резкий скачок турпотока в регион. Тем ценнее для нас нынешний рост", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, это говорит о том, что, несмотря на отсутствие мировых знаковых событий в этом году, интерес к региону стабильно растет. "Мы доказали, наши курорты могут круглогодично предлагать гостям и жителям разнообразный, качественный и запоминающийся отдых на любой вкус", - отметил глава края.

Он уточнил, что регион обладает обширной сетью гостиниц и отелей, рассчитанных на разный уровень достатка. Кроме того, в крае работает самое большое в России количество гостиничных объектов, которые используют форматы "все включено" и "ультра все включено".

Помимо традиционных видов отдыха - пляжного, морского и санаторно-оздоровительного, в крае развиваются и набирают популярность активный, культурно-познавательный, аграрный, событийный туризм. По словам главы региона, туристы с большим интересом относятся к винным и гастрономическим маршрутам.