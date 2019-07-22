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РИА Новости
Краснодарский край

Краснодарские курорты с начала 2019 года посетили более семи млн туристов

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края с начала текущего года посетили более 7 миллионов туристов, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на то, что регион в первой половине лета 2018 года принимал Чемпионат мира по футболу, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"С начала года на Кубани отдохнули более 7 миллионов туристов – это больше, чем в такой же период прошлого года. Хочу подчеркнуть, что в прошлом году в первой половине лета мы принимали игры Чемпионата мира по футболу, и тогда был резкий скачок турпотока в регион. Тем ценнее для нас нынешний рост", - сказал Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Глава Кубани пообещал принять всех туристов, планировавших отпуск в Грузии
По словам губернатора, это говорит о том, что, несмотря на отсутствие мировых знаковых событий в этом году, интерес к региону стабильно растет. "Мы доказали, наши курорты могут круглогодично предлагать гостям и жителям разнообразный, качественный и запоминающийся отдых на любой вкус", - отметил глава края.
Он уточнил, что регион обладает обширной сетью гостиниц и отелей, рассчитанных на разный уровень достатка. Кроме того, в крае работает самое большое в России количество гостиничных объектов, которые используют форматы "все включено" и "ультра все включено".
Кошки курортов Краснодарского края и кое-кто еще…
© РИА Новости / Евгений БиятовФанагорийская красавица. Эта кошечка живет при научно-культурном центре "Фанагория", который является постоянной базой Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН.
Фанагорийская красавица. Эта кошечка живет при научно-культурном центре «Фанагория», который является постоянной базой Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН
1 из 19
Фанагорийская красавица. Эта кошечка живет при научно-культурном центре "Фанагория", который является постоянной базой Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка Геленджикская, санаторий "Голубая волна".
Кошка Геленджикская, санаторий «Голубая волна»
2 из 19
Кошка Геленджикская, санаторий "Голубая волна".
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовРыжий охранник средневековой крепости Годлик. Чемитокважде, Лазаревский район Сочи
Рыжий охранник средневековой крепости Годлик. Чемитокважде, Лазаревский район Сочи
3 из 19
Рыжий охранник средневековой крепости Годлик. Чемитокважде, Лазаревский район Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка Кабардинская, санаторий "Надежда SPA&Морской бриз"
Кошка Кабардинская, санаторий «Надежда SPA&Морской бриз»
4 из 19
Кошка Кабардинская, санаторий "Надежда SPA&Морской бриз"
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка долины реки Жане. "Сканирует" энергетику тех, кто пришел к загадочным дольменам. Поселок Возрождение близ Геленджика.
Кошка долины реки Жане. «Сканирует» энергетику тех, кто пришел к загадочным дольменам. Поселок Возрождение близ Геленджика
5 из 19
Кошка долины реки Жане. "Сканирует" энергетику тех, кто пришел к загадочным дольменам. Поселок Возрождение близ Геленджика.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаполярный кот, санаторий "Заполярье", Сочи.
Заполярный кот, санаторий «Заполярье», Сочи
6 из 19
Заполярный кот, санаторий "Заполярье", Сочи.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка Ахштырская. Хранительница Ахштырской пещеры — первобытной стоянки пещерного человека.
Кошка Ахштырская. Хранительница Ахштырской пещеры – первобытной стоянки пещерного человека
7 из 19
Кошка Ахштырская. Хранительница Ахштырской пещеры — первобытной стоянки пещерного человека.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовМама с котятами. Село Кабардинка, корчма "Казачий курень" — объект туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Всего котят — пять. Застенчивые — прячутся, самый отважный — осваивает территорию.
Мама с котятами. Село Кабардинка, корчма «Казачий курень»
8 из 19
Мама с котятами. Село Кабардинка, корчма "Казачий курень" — объект туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Всего котят — пять. Застенчивые — прячутся, самый отважный — осваивает территорию.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовБоевой кот Центра позитивной энергии — стихийного поселения для любителей дольменов на берегу реки Жане. В межсезонье он здесь главный.
Боевой кот Центра позитивной энергии
9 из 19
Боевой кот Центра позитивной энергии — стихийного поселения для любителей дольменов на берегу реки Жане. В межсезонье он здесь главный.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовУпс! Вместо кошки — крошка-енот. В санатории "Зеленая долина" эти звери — частые гости, ведь вокруг — густой лес. Туапсинский район, поселок Дома Отдыха Кубань.
Енот
10 из 19
Упс! Вместо кошки — крошка-енот. В санатории "Зеленая долина" эти звери — частые гости, ведь вокруг — густой лес. Туапсинский район, поселок Дома Отдыха Кубань.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовЛакомятся с рук. Сколько енотов на картинке? Правильно, три! Четвертый спрятался.
Енот
11 из 19
Лакомятся с рук. Сколько енотов на картинке? Правильно, три! Четвертый спрятался.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовПарный конферанс опытных попрошаек.
Еноты
12 из 19
Парный конферанс опытных попрошаек.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовФотомодель из санатория "Заполярье", Сочи.
Фотомодель из санатория «Заполярье», Сочи
13 из 19
Фотомодель из санатория "Заполярье", Сочи.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка-валяшка из Анапы. При попытке погладить ее валится наземь и крутится-вертится.
Кошка
14 из 19
Кошка-валяшка из Анапы. При попытке погладить ее валится наземь и крутится-вертится.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКабардинский танцор, санаторий "Надежда SPA&Морской бриз".
Кабардинский танцор, санаторий «Надежда SPA&Морской бриз»
15 из 19
Кабардинский танцор, санаторий "Надежда SPA&Морской бриз".
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка санаторно-курортная, вальяжная.
Кошка санаторно-курортная, вальяжная
16 из 19
Кошка санаторно-курортная, вальяжная.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКот, который гуляет сам по себе, но готов ненадолго отвлечься от дел и попозировать. Византийский храм в Лоо.
Кот
17 из 19
Кот, который гуляет сам по себе, но готов ненадолго отвлечься от дел и попозировать. Византийский храм в Лоо.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовКошка Горгиппийская, Анапа.
Кошка Горгиппийская, Анапа
18 из 19
Кошка Горгиппийская, Анапа.
© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений БиятовПушистый красавец со "взором горящим". Город-курорт Сочи.
Пушистый красавец со «взором горящим». Город-курорт Сочи
19 из 19
Пушистый красавец со "взором горящим". Город-курорт Сочи.
© РИА Новости / Евгений Биятов
1 из 19
Фанагорийская красавица. Эта кошечка живет при научно-культурном центре "Фанагория", который является постоянной базой Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН.
© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 19
Кошка Геленджикская, санаторий "Голубая волна".
© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 19
Рыжий охранник средневековой крепости Годлик. Чемитокважде, Лазаревский район Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 19
Кошка Кабардинская, санаторий "Надежда SPA&Морской бриз"
© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 19
Кошка долины реки Жане. "Сканирует" энергетику тех, кто пришел к загадочным дольменам. Поселок Возрождение близ Геленджика.
© РИА Новости / Евгений Биятов
6 из 19
Заполярный кот, санаторий "Заполярье", Сочи.
© РИА Новости / Евгений Биятов
7 из 19
Кошка Ахштырская. Хранительница Ахштырской пещеры — первобытной стоянки пещерного человека.
© РИА Новости / Евгений Биятов
8 из 19
Мама с котятами. Село Кабардинка, корчма "Казачий курень" — объект туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Всего котят — пять. Застенчивые — прячутся, самый отважный — осваивает территорию.
© РИА Новости / Евгений Биятов
9 из 19
Боевой кот Центра позитивной энергии — стихийного поселения для любителей дольменов на берегу реки Жане. В межсезонье он здесь главный.
© РИА Новости / Евгений Биятов
10 из 19
Упс! Вместо кошки — крошка-енот. В санатории "Зеленая долина" эти звери — частые гости, ведь вокруг — густой лес. Туапсинский район, поселок Дома Отдыха Кубань.
© РИА Новости / Евгений Биятов
11 из 19
Лакомятся с рук. Сколько енотов на картинке? Правильно, три! Четвертый спрятался.
© РИА Новости / Евгений Биятов
12 из 19
Парный конферанс опытных попрошаек.
© РИА Новости / Евгений Биятов
13 из 19
Фотомодель из санатория "Заполярье", Сочи.
© РИА Новости / Евгений Биятов
14 из 19
Кошка-валяшка из Анапы. При попытке погладить ее валится наземь и крутится-вертится.
© РИА Новости / Евгений Биятов
15 из 19
Кабардинский танцор, санаторий "Надежда SPA&Морской бриз".
© РИА Новости / Евгений Биятов
16 из 19
Кошка санаторно-курортная, вальяжная.
© РИА Новости / Евгений Биятов
17 из 19
Кот, который гуляет сам по себе, но готов ненадолго отвлечься от дел и попозировать. Византийский храм в Лоо.
© РИА Новости / Евгений Биятов
18 из 19
Кошка Горгиппийская, Анапа.
© РИА Новости / Евгений Биятов
19 из 19
Пушистый красавец со "взором горящим". Город-курорт Сочи.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Помимо традиционных видов отдыха - пляжного, морского и санаторно-оздоровительного, в крае развиваются и набирают популярность активный, культурно-познавательный, аграрный, событийный туризм. По словам главы региона, туристы с большим интересом относятся к винным и гастрономическим маршрутам.
"Мы стараемся максимально насытить культурную программу региона. Только в августе на курортах края пройдут два крупных музыкальных фестиваля в Темрюкском районе и Сочи. А в сентябре в Олимпийском парке по традиции состоится Гран-при России FORMULA 1", - добавил губернатор.
Пляж Ривьера в Анапе
19 декабря 2018, 16:34
Курорты Краснодарского края повышают узнаваемость бренда
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Краснодарский крайТуризмВениамин КондратьевКраснодарский край
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