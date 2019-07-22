Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T17:02Z
https://ria.ru/20190722/1556772772.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155256/14/1552561459_0:691:2315:1993_1036x0_80_0_0_aa1bd99dfc155a0028137cb72334a0ff.jpg
РИА Новости

Эксперт предположил, что может войти в соглашение о ВТС с Китаем

Вчера, 17:02
571
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНаземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Китаем послужит подробным планом совместных действий Москвы и Пекина по обеспечению мировой военно-политической стабильности, речь может идти о совместных учениях по противовоздушной и противоракетной обороне, предположил в беседе с РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Ранее кабмин РФ принял согласованное с МИД предложение Минобороны о проведении переговоров с Китаем для заключения соглашения о военном сотрудничестве.
Военнослужащие КНР на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке.
15 июля, 08:00
Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями
"Совместные военные учения - они необходимы и в антитеррористическом формате и в более широком формате, есть возможности для совместных учений в области противоракетной и противовоздушной обороны. Такая необходимость сегодня объективно существует", - сказал Коротченко.
По его словам, "речь не идёт о каком-то военном союзе". "Сотрудничество наших стран не нацелено против кого бы то ни было, просто мы будем обеспечивать мировую военно-политическую стабильность. Думаю, что новый документ послужит четким планом действий, которые наши страны будут предпринимать в этом направлении", - пояснил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
2 июня, 08:00
Как бы поссорить Москву с Пекином? Вообще-то, уже никак
"Также мы будем вырабатывать совместные меры по противодействию планам США развернуть глобальную систему ПРО. Думаю, будет немаловажным продолжение военно-технического сотрудничества с Китаем", - добавил Коротченко.
Собеседник агентства не исключил, что после реализации контрактов на поставку КНР истребителей Су-35 и систем ПВО С-400 будут подписаны новые контракты по высокотехнологичным вооружениям для Пекина, а также подготовлены необходимые для их эксплуатации кадры.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов в Кремле. 8 мая 2015
28 июня, 04:48
Межгосударственные отношения России и Китая
"Самое главное, мы продолжим работу по стабилизации международной военно-политической обстановки. В частности, речь идёт и о борьбе с международным терроризмом – обе страны заинтересованы в стабилизации ситуации в Афганистане", - подчеркнул Коротченко.
Сенатор Франц Клинцевич ранее заявил РИА Новости, что соглашение с КНР может касаться обмена технологиями и использования Китаем элементов российских систем ПВО на Дальнем Востоке.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
1201000
Обсудить 0
Игорь КоротченкоКитайРоссияБезопасность
Рекомендуем
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической экспедицией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. 22 июля 2019
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
РИА
Новости
Логотип компании Huawei
Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
В Совфеде рассказали о соглашении по ВТС с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Наблюдатели из США обратили внимание на проблему голосования в Донбассе
Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован
СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
Млечный путь
Ученые составили первую карту "пустыни", где живет Млечный Путь
Строительство Балтийской атомной станции
На Балтийской АЭС рассказали, зачем проводят консервацию объектов
Регионы России. Карелия
Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии
США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти
Паспорта граждан ДНР и РФ
В России ответили на угрозы Украины из-за выдачи паспортов жителям Донбасса
Орхидея, которая ведет подземный образ жизни, обнаружили в Московской области
В Подмосковье нашли редкую "подземную" орхидею
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
Лента новостейМолния