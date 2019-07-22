Екатеринбургская епархия хочет предложить сотрудничество Покрасу Лампасу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия не видит ничего предосудительного в изображении креста в работе стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую дорожные работники залили гудроном, и даже планирует предложить ему сотрудничество, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Покрас Лампас завершил свою работу в виде гигантского креста 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Ранее директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала руководителей области и города закрасить работу художника, так как "попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно".

"Батюшка (отец Максим Миняйло) готов как руководитель информационного отдела (Екатеринбургской епархии) повстречаться с художником и обсудить, может быть, какое-то будущее сотрудничество. Тем более Екатеринбургу предстоит очень серьезная кампания по екатерининской айдентике", - сказала Тамбова.

Отец Максим Миняйло, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что он не видит ничего предосудительного в работе Покраса Лампаса. Более того, по словам главы информотдела епархии, радует, что художника вдохновляют христианские символы.

"Неправда, что Евангелие вдохновляло только древних и Достоевского, а в XXI веке - веке гаджетов и информационных технологий – уже другие мотивы в искусстве и в творчестве. Нет, это неправда, и то, что сделал художник, показывает, что крест, символика наша христианская и православная – они всегда будут источником вдохновения. Там кириллическая вязь присутствует – это обращение к церковным мотивам и к христианским", - отметил руководитель информационного отдела епархии.

Он уверен, что художник использовал церковную символику с добрыми намерениями.

"Я бы сказал, что это патриотический порыв, и это не может не радовать. В этом поиске, конечно, художник где-то может в чем-то ошибаться, выражать свое мнение, но это его искусство – оно не канонично, оно не должно быть канонично. Каноничные изображения мы располагаем в храмах и в домах для молитвы. Но если человек с добрыми намерениями использует символику, то мы не можем его за это осуждать. И мы понимаем, что он находится на этом пути духовном, когда он берет за основу что-то и развивает не только искусство, но и самого себя. И об этом как раз мы с ним поговорим", - заявил Миняйло.