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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Екатеринбургская епархия хочет предложить сотрудничество Покрасу Лампасу

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия не видит ничего предосудительного в изображении креста в работе стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую дорожные работники залили гудроном, и даже планирует предложить ему сотрудничество, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.
Покрас Лампас завершил свою работу в виде гигантского креста 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Ранее директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова на своей странице в Facebook призвала руководителей области и города закрасить работу художника, так как "попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно".
"Батюшка (отец Максим Миняйло) готов как руководитель информационного отдела (Екатеринбургской епархии) повстречаться с художником и обсудить, может быть, какое-то будущее сотрудничество. Тем более Екатеринбургу предстоит очень серьезная кампания по екатерининской айдентике", - сказала Тамбова.
Отец Максим Миняйло, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что он не видит ничего предосудительного в работе Покраса Лампаса. Более того, по словам главы информотдела епархии, радует, что художника вдохновляют христианские символы.
Лампас Покрас
19 июля, 12:30
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
"Неправда, что Евангелие вдохновляло только древних и Достоевского, а в XXI веке - веке гаджетов и информационных технологий – уже другие мотивы в искусстве и в творчестве. Нет, это неправда, и то, что сделал художник, показывает, что крест, символика наша христианская и православная – они всегда будут источником вдохновения. Там кириллическая вязь присутствует – это обращение к церковным мотивам и к христианским", - отметил руководитель информационного отдела епархии.
Он уверен, что художник использовал церковную символику с добрыми намерениями.
"Я бы сказал, что это патриотический порыв, и это не может не радовать. В этом поиске, конечно, художник где-то может в чем-то ошибаться, выражать свое мнение, но это его искусство – оно не канонично, оно не должно быть канонично. Каноничные изображения мы располагаем в храмах и в домах для молитвы. Но если человек с добрыми намерениями использует символику, то мы не можем его за это осуждать. И мы понимаем, что он находится на этом пути духовном, когда он берет за основу что-то и развивает не только искусство, но и самого себя. И об этом как раз мы с ним поговорим", - заявил Миняйло.
Как ранее сообщалось, 19 июля на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас сообщил РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
19 июля, 10:52
Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
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Религия и мировоззрениеПокрас ЛампасЕвгений КуйвашевЕкатеринбург
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