"Молодая Гвардия" займется организацией волонтерских пунктов помощи в ЧС

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) возьмется за организацию во всех регионах РФ волонтерских пунктов помощи в ЧС, сообщает пресс-служба организации.
Председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов в ходе пресс-конференции напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания волонтерских пунктов по чрезвычайным ситуациям. С этой инициативой выступил глава штаба "Единой России" в Тулуне Яков Миндрулев, он предложил создать постоянное мобильное волонтерское движение "Волонтеры ЧС", которое могло бы оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации и экстренно помогать людям в любом регионе.
"В Тулуне мы работали вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, поэтому данную инициативу мы будем реализовывать вместе, а также развивать волонтерство в ЧС. Мы будем заранее собирать добровольцев, а инструкторы ВС КС будут проводить обучение в нескольких регионах", — приводит пресс-служба слова Давыдова.
В пресс-службе МГЕР уточнили, что волонтерские пункты планируется открыть во всех регионах РФ на базе региональных отделений "Молодой Гвардии". В этих пунктах волонтеры смогут обучиться тому, как оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях. Все, кто прошел обучение, войдут в резерв для оказания волонтерской помощи в случае ЧС.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей. Помощь пострадавшим оказывали, в том числе, волонтеры "Молодой Гвардии" численностью более 160 человек.