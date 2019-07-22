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РИА Новости

В Екатеринбурге суд вернул следствию дело участника акции против храма

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул следователям уголовное дело в отношении местного жителя Вадима Панкратова о нападении с газетой на полицейского во время акции против строительства храма в сквере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вынесено постановление об отказе в принятии ходатайства следователя о прекращении уголовного дела, уголовного преследования и назначении ему судебного штрафа. Дело по существу не рассматривалось", – сказала собеседница агентства.
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
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Она пояснила, что, согласно решению судьи, уголовное дело будет возвращено следствию.
Ранее сообщалось, что Панкратов обвиняется в том, что он якобы оскорбил и ударил газетой полицейского.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.
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