В Екатеринбурге суд вернул следствию дело участника акции против храма

Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул следователям уголовное дело в отношении местного жителя Вадима Панкратова о нападении с газетой на полицейского во время акции против строительства храма в сквере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Вынесено постановление об отказе в принятии ходатайства следователя о прекращении уголовного дела, уголовного преследования и назначении ему судебного штрафа. Дело по существу не рассматривалось", – сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что, согласно решению судьи, уголовное дело будет возвращено следствию.

Ранее сообщалось, что Панкратов обвиняется в том, что он якобы оскорбил и ударил газетой полицейского.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.