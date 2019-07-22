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РИА Новости

Правительство выделит средства на закупку карет скорой помощи для регионов

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская область), 22 июл – РИА Новости. Правительство РФ выделит дополнительные средства на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для их поставки в регионы России, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
"Я согласовал вопрос о дополнительной закупке автомобилей скорой помощи и дополнительной закупке школьных автобусов для поставки в регионы. Думаю, что какая-то часть этих дополнительных закупок попадет и в распоряжение Курской области", - сказал он.
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Врио губернатора доложил премьеру о ходе реализации в регионе национальных проектов, в частности, в сфере здравоохранения и образования. В частности, он рассказал о планах ввода в эксплуатацию новой школы в Железногорске, намерении полностью заменить автопарк скорой помощи до конца этого года.
В целом, говоря о выполнении майского указа президента, Старовойт рассказал, что в Курской области утверждено 42 региональных проекта, ведется работа по реализации 10 федеральных национальных проектов из 12, по нацпроекту в области производительности труда работа начнется в 2020 году, а для реализации нацпроекта по науке власти региона оказывают поддержку учебным заведениям. "В целом на 2019 год финансирование всех уровней бюджета по исполнению национальных проектов в Курской области составляет почти 7,5 миллиарда рублей", - добавил врио губернатора.
Старовойт также доложил премьер-министру о работах по развитию автодорожной сети. По его словам, в Курской области на эти цели в текущем году выделено из федерального и регионального бюджетов более 900 миллионов рублей. В течение года планируется выполнить работы на 31 объекте, отремонтировать дороги с применением новых технологий.
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Особое внимание врио губернатора уделил теме застройки Северозападного района Курска, где многие годы строились частные дома и не было необходимой транспортной обеспеченности. По его словам, сейчас в этом районе ведутся работы по строительству проспекта Дружбы. Эта дорога позволит, добавил Старовойт, разгрузить северозападную часть города и обеспечить дорожным сообщением более 10 тысяч жителей этого района. Кроме того, по словам врио губернатора, власти региона приняли решение использовать специализированную технологию для строительства дорог в районах, где превалирует частная жилая застройка, "а в городе таких улиц много". По его словам, это позволит в текущем году ввести в строй дополнительно 62 километра дорожной сети.
Медведев положительно оценил это решение региональных властей. "Хорошо, что вы этим занимаетесь, но нужно уделять внимание не только Курску, но и другим районным центрам, потому там тоже есть свои проблемы", - заключил глава российского кабмина.
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