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РИА Новости

Силовики 107 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 16:47
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Украинские силовики 107 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, погиб один мирный житель, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявляли, что за период с 8 по 14 июля зафиксировали 150 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. По территории ДНР было выпущено 955 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, 206 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, шесть танковых снарядов.
"За период с 15 по 21 июля вооруженные формирования Украины 107 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено 514 мин калибром 120 и 82 миллиметра, 28 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, 14 танковых снарядов, погиб один мирный житель, повреждено шесть объектов инфраструктуры и 17 домов", - заявил представитель ДНР в СЦКК журналистам.
Двадцать первого июля в Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня, однако не продержался и суток.
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