Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

АНКАРА, 22 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Российское генконсульство в Анталье сообщило РИА Новости о задержке рейса из этого турецкого города, пассажиры обеспечены питанием.
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск. По данным СМИ, около 500 российских туристов из Антальи в связи с этим также не могут вылететь в Москву.
"Подтверждаем информацию о задержке рейса в аэропорту Антальи. По информации, полученной от туристической компании "Анекс Тур", пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, присутствует переводчик. Мы ожидаем технического вопроса данной ситуации. На неисправном самолете желания лететь у пассажиров нет", - сказал представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что генконсульство держит ситуацию на контроле.