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РИА Новости
Туризм

Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса

Вчера, 16:39
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© Flickr / Richard Lewis Аэропорт Анталии. Архивное фото
Аэропорт Анталии. Архивное фото
© Flickr / Richard Lewis
АНКАРА, 22 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Российское генконсульство в Анталье сообщило РИА Новости о задержке рейса из этого турецкого города, пассажиры обеспечены питанием.
Как ранее в понедельник сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск. По данным СМИ, около 500 российских туристов из Антальи в связи с этим также не могут вылететь в Москву.
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"Подтверждаем информацию о задержке рейса в аэропорту Антальи. По информации, полученной от туристической компании "Анекс Тур", пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием, присутствует переводчик. Мы ожидаем технического вопроса данной ситуации. На неисправном самолете желания лететь у пассажиров нет", - сказал представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что генконсульство держит ситуацию на контроле.
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ТуризмАнталья (провинция)МоскваТурцияРоссия
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